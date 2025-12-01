Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже жуткую котельную нашли в реальности: где Балабанов снимал «Кочегара»

Даже жуткую котельную нашли в реальности: где Балабанов снимал «Кочегара»

1 декабря 2025 07:00
Кадр из фильма «Кочегар»

Режиссер хотел создать предельную достоверность.

«Кочегар» Алексея Балабанова стал суровой историей о возмездии, на фоне которой показано состояние самого общества. Картина, представленная в 2010 году на фестивале «Окно в Европу», сразу получила признание — жюри отметило её профессиональное мастерство, а кинокритики вручили ей свою премию.

Этот фильм продолжает традицию Балабанова, который через судьбу одного человека умел показывать болевые точки всей страны. И использовал для этого реальные локации.

Сюжет фильма «Кочегар»

В середине 90-х в Петербурге отставной майор Афганской войны Якут живёт уединённо в кочегарке, печатая на машинке рассказы. Его затворническое существование периодически нарушают бандиты, бывшие сослуживцы и местные дети.

Но привычный порядок рушится, когда трагически погибает его дочь, заставляя героя выйти из тени.

Кадр из фильма «Кочегар»

Где снимали фильм «Кочегар»

Основные съёмки «Кочегара» прошли в Кронштадте — создателей привлекла сохранившаяся здесь промышленная архитектура XIX века. Главную локацию, котельную, нашли на территории заброшенной Мореходной школы.

Кадр из фильма «Кочегар»

Проект снимали всего 18 дней, используя и другие точки: питерские улицы, берега Вуоксы в Лосево, а некоторые сцены Балабанов и вовсе снял в собственной квартире. Такой минималистичный подход помог создать камерную атмосферу, ставшую визитной карточкой фильма.

Кадр из фильма «Кочегар»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто отказался сниматься в хите Балабанова «Груз 200».

Фото: Кадры из фильма «Кочегар» (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый проект о маньяке от создателей «Фишера»: главная роль опять у Янковского, правда есть большое «но» Новый проект о маньяке от создателей «Фишера»: главная роль опять у Янковского, правда есть большое «но» Читать дальше 29 ноября 2025
Звезда «Дикого ангела» рассказала, какие фильмы и сериалы смотрела в детстве: от списка побегут мурашки Звезда «Дикого ангела» рассказала, какие фильмы и сериалы смотрела в детстве: от списка побегут мурашки Читать дальше 29 ноября 2025
Юрий Быков не всегда снимал шедевры: и дело не только в «Методе 3» — у одной драмы режиссера всего 6,2 на IMDb Юрий Быков не всегда снимал шедевры: и дело не только в «Методе 3» — у одной драмы режиссера всего 6,2 на IMDb Читать дальше 29 ноября 2025
Нет новогоднего настроения? Скорее в кино — эти три праздничных фильма уже вышли и спасают людей от хандры Нет новогоднего настроения? Скорее в кино — эти три праздничных фильма уже вышли и спасают людей от хандры Читать дальше 29 ноября 2025
В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все Читать дальше 27 ноября 2025
В России сняли свое «Холодное сердце»: в главной роли Никита Кологривый— ему составит компанию звезда «Слова пацана» В России сняли свое «Холодное сердце»: в главной роли Никита Кологривый— ему составит компанию звезда «Слова пацана» Читать дальше 27 ноября 2025
Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Ганнибал Лектер из культового «Молчания ягнят» существовал в реальности? Прототипов было несколько — один хуже другого Читать дальше 1 декабря 2025
Марокко, Израиль или Куба? Какая страна является родиной Чебурашки — ведь откуда-то же он приплыл в СССР Марокко, Израиль или Куба? Какая страна является родиной Чебурашки — ведь откуда-то же он приплыл в СССР Читать дальше 1 декабря 2025
4 эпизод 5 сезона «Очень странных дел» стала лучшей за всю историю сериала— на IMDb 9,8 из 10: какие еще в пятерке? Вы удивитесь 4 эпизод 5 сезона «Очень странных дел» стала лучшей за всю историю сериала— на IMDb 9,8 из 10: какие еще в пятерке? Вы удивитесь Читать дальше 1 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше