Даже жуткую котельную нашли в реальности: где Балабанов снимал «Кочегара»

«Кочегар» Алексея Балабанова стал суровой историей о возмездии, на фоне которой показано состояние самого общества. Картина, представленная в 2010 году на фестивале «Окно в Европу», сразу получила признание — жюри отметило её профессиональное мастерство, а кинокритики вручили ей свою премию.

Этот фильм продолжает традицию Балабанова, который через судьбу одного человека умел показывать болевые точки всей страны. И использовал для этого реальные локации.

Сюжет фильма «Кочегар»

В середине 90-х в Петербурге отставной майор Афганской войны Якут живёт уединённо в кочегарке, печатая на машинке рассказы. Его затворническое существование периодически нарушают бандиты, бывшие сослуживцы и местные дети.

Но привычный порядок рушится, когда трагически погибает его дочь, заставляя героя выйти из тени.

Где снимали фильм «Кочегар»

Основные съёмки «Кочегара» прошли в Кронштадте — создателей привлекла сохранившаяся здесь промышленная архитектура XIX века. Главную локацию, котельную, нашли на территории заброшенной Мореходной школы.

Проект снимали всего 18 дней, используя и другие точки: питерские улицы, берега Вуоксы в Лосево, а некоторые сцены Балабанов и вовсе снял в собственной квартире. Такой минималистичный подход помог создать камерную атмосферу, ставшую визитной карточкой фильма.

