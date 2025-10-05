Даже мэтры российского кино не осилили сценарий фильма «Груз 200»: вот кто отказался сниматься в хите Балабанова

И для опытных звезд это показалось перебором.

Скандальный триллер Балабанова ещё до выхода в прокат обрёл статус «проклятого» проекта. Неудивительно: сценарий «Груза 200» (2007) шокировал даже тех актёров, кто привык к сложным и тяжёлым ролям.

Миронов и Маковецкий сказали «нет»

Главные роли писались под звёзд первой величины — Евгения Миронова и Сергея Маковецкого. Миронов должен был сыграть капитана Журова, а Маковецкий — профессора научного атеизма.

Оба, прочитав сценарий, отказались. Маковецкий даже советовал Балабанову бросить затею, хотя в итоге согласился озвучить персонажа, созданного «под него».

Массовые отказы и спорные замены

Не только они: актёры один за другим отказывались после знакомства с текстом. В числе первых — Кирилл Пирогов. В итоге роль милиционера-маньяка досталась Алексею Полуяну.

Интересно, что изначально ему отвели совсем другой эпизод — хозяина квартиры алкоголиков. Но Полуян отказался играть голым из-за следа после операции, и его утвердили на Журова.

Леонид Бичевин, сыгравший спекулянта, оказался в проекте благодаря Агнии Кузнецовой — актриса уже была утверждена, и пригласила возлюбленного.

Конфликт с оператором

Даже за камерой не обошлось без драмы. Постоянный оператор Балабанова Сергей Астахов, снявший семь его картин, категорически отказался работать над «Грузом 200». Их творческий тандем распался.

На смену пришёл Александр Симонов, но и он с первых дней ощутил напряжение — одна его шутка про дубляж «Гоблином» обидела часть группы.

Итог: «Груз 200» стал фильмом, который не хотели снимать многие, но именно он вошёл в историю как одна из самых мрачных и резонансных работ Балабанова. Картина получила приз кинокритиков на «Кинотавре» и до сих пор вызывает ожесточённые споры.

