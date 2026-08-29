Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Даже робот не удержался от вафельки: почему Т-800 вообще ест в «Терминаторе 3»?

Даже робот не удержался от вафельки: почему Т-800 вообще ест в «Терминаторе 3»?

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин» (2003)

Казалось, что таким андроидам пища не нужна.

Терминаторы выглядят как машины, которым не нужны ни еда, ни сон, ни обычные человеческие условия для существования. Однако в культовой франшизе о киборгах не раз можно заметить странную деталь: Т-800 не отказывался от того, чтобы подкрепиться.

Возникает закономерный вопрос: зачем роботу принимать пищу, если его организм работает совсем по другим принципам?

В «Терминаторе 3» сцена с едой показалась странной, но у неё всё же было объяснение. По задумке Джеймса Кэмерона, Терминатор должен был питаться для поддержания человеческой ткани, которой покрыт его металлический каркас. Еда помогала бы сохранять эту оболочку и не давала ей разлагаться.

Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин» (2003)

Арнольд Шварценеггер даже собирался съесть в кадре свою любимую австрийскую шоколадную вафлю. Однако на тестовых просмотрах зрители восприняли саму идею негативно: им было трудно представить, зачем машине для убийств вообще нужна пища.

В первых двух фильмах от этой задумки в итоге отказались. Но позже её всё-таки использовали в «Терминаторе 3», где Т-800 спокойно съедает шоколадную вафлю — причём вместе с упаковкой, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Терминатор 3: Восстание машин» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью Читать дальше 31 августа 2026
Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Читать дальше 31 августа 2026
Шварценеггеру до него далеко: кто самый мощный из Терминаторов? Шварценеггеру до него далеко: кто самый мощный из Терминаторов? Читать дальше 30 августа 2026
Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман Читать дальше 31 августа 2026
На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб Читать дальше 29 августа 2026
Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца Читать дальше 29 августа 2026
У Стивена Кинга был свой Воланд: сюжет этого триллера подозрительно напоминает «Мастера и Маргариту» У Стивена Кинга был свой Воланд: сюжет этого триллера подозрительно напоминает «Мастера и Маргариту» Читать дальше 29 августа 2026
В худшей части «Терминатора» испортили не только Т-800, но и Сару Коннор: «Жалкая и нелепая пародия» В худшей части «Терминатора» испортили не только Т-800, но и Сару Коннор: «Жалкая и нелепая пародия» Читать дальше 28 августа 2026
Этот финал в Голливуде не решились показывать: как на самом деле заканчивается легендарная «Грань будущего» Этот финал в Голливуде не решились показывать: как на самом деле заканчивается легендарная «Грань будущего» Читать дальше 27 августа 2026
Этого в «Терминаторе» не объяснили: только в 2026 году узнала наконец, что Скайнет делал с захваченным людьми Этого в «Терминаторе» не объяснили: только в 2026 году узнала наконец, что Скайнет делал с захваченным людьми Читать дальше 27 августа 2026
Вот что на самом деле Нина сделала с Сааховым: спустя 60 лет зрители нашли мрачное объяснение ляпу в «Кавказской пленнице» Вот что на самом деле Нина сделала с Сааховым: спустя 60 лет зрители нашли мрачное объяснение ляпу в «Кавказской пленнице» Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше