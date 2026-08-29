Даже робот не удержался от вафельки: почему Т-800 вообще ест в «Терминаторе 3»?

Терминаторы выглядят как машины, которым не нужны ни еда, ни сон, ни обычные человеческие условия для существования. Однако в культовой франшизе о киборгах не раз можно заметить странную деталь: Т-800 не отказывался от того, чтобы подкрепиться.

Возникает закономерный вопрос: зачем роботу принимать пищу, если его организм работает совсем по другим принципам?

В «Терминаторе 3» сцена с едой показалась странной, но у неё всё же было объяснение. По задумке Джеймса Кэмерона, Терминатор должен был питаться для поддержания человеческой ткани, которой покрыт его металлический каркас. Еда помогала бы сохранять эту оболочку и не давала ей разлагаться.

Арнольд Шварценеггер даже собирался съесть в кадре свою любимую австрийскую шоколадную вафлю. Однако на тестовых просмотрах зрители восприняли саму идею негативно: им было трудно представить, зачем машине для убийств вообще нужна пища.

В первых двух фильмах от этой задумки в итоге отказались. Но позже её всё-таки использовали в «Терминаторе 3», где Т-800 спокойно съедает шоколадную вафлю — причём вместе с упаковкой, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

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