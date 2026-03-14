Даже не поверила бы: кто озвучивал Наталью Варлей в фильмах Гайдая

Почему же актриса не сама озвучивала свои роли?

Иногда случается так, что актеры в фильмах говорят не своими голосами. Причины для этого могут быть разнообразными: неподходящий голос, месть режиссера или даже смерть актера. Практика замены голосов также довольно часто встречалась в работах Леонида Гайдая.

Одним из самых ярких примеров является замена голоса Натальи Варлей. Ее героинь переозвучивают в двух фильмах Гайдая «Кавказская пленница» и «12 стульев».

На момент съемок «Кавказской пленницы» у Варлей были минимальный актерский опыт. Гайдай выбрал ее на главную роль благодаря ее цирковому прошлому. В фильме она говорит голосом Надежды Румянцевой. Но почему же Гайдай решился на такую замену?

В своей книге «Канатаходка» Варлей описала странный инцидент, произошедший в перерывах между съемками «Кавказской пленницы». Она рассказала, что после дня рождения Александра Демьяненко Гайдай предложил проводить её до номера, а затем бесцеремонно вошел в комнату и сел в кресло. Когда Варлей попыталась выгнать его, он попытался ее поцеловать, но она, будучи циркачкой, ловко увернулась и вытолкнула его за дверь, на глазах подоспевшей Нины Гребешковой.

На следующий день никто не вспоминал об этом инциденте, но позже Гайдай сообщил Варлей, что ее будет озвучивать другая актриса. Она считает, что это было проявлением личной мести.

Правда, есть другая версия. Предполагается, что причиной замены голоса стала недостаточная профессиональность Варлей, из-за чего она не справлялась с дублями во время озвучивания. Поэтому Гайдай решил, что её голосом будет говорить Румянцева. К слову, в «12 стульях» ее героиню также озвучила Румянцева.

Лично я склоняюсь ко второй версии. Возможно, инцидент в номере действительно имел место. Но если бы Гайдай был обижен на Варлей за отказ, вряд ли бы он пригласил ее в «12 стульев». Уж вряд ли обиженные режиссеры стали бы работать с теми актерами, которые их разочаровали.