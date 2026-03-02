Даже название не поменяли: русская версия голливудской «Красотки» — наш «Эдвард» точно круче

Голливудский фильм «Красотка» является настоящим хитом, который хочется пересматривать снова и снова. Однако мало, кто знает, но в России эту ленту буквально повторили, причем даже название менять не стали. Речь идет о фильме «Красотка» с Анной Старшенбаум и Ильей Носковым.

О чем фильм

В центре сюжета молодой бизнесмен Кирилл, который мечтает о выгодном контракте. Человек, от которого зависит судьба контракта, приглашает Кирилла на свой день рождения и обязательно с невестой. Однако возлюбленная мужчины бросает его в последний момент. Именно тогда Кирилл предлагает харизматичной Лизе побыть временно его невестой за хорошее вознаграждение.

Чем интересна российская интерпретация

Картина очень непринужденная, в ней нет сложных психологических травм героев. Лиза зарабатывает деньги не всегда честным образом ради сестры, но у нее нет необходимости становиться «ночной бабочкой» в отличие от Вив. У Кирилла нет никаких психологических травм. Это красивый и умный карьерист, который не сильно мечтает о любви. У Носкова и Старшенбаум сложился прекрасный дуэт и милый, и юморной одновременной. Это прекрасная история Золушки с исключительно «русским» характером.