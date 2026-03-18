Даже фанаты бы не догадались: с какого фильма началась вражда между актерами Микки Рурком и Робертом Де Ниро

18 марта 2026 14:44
Кадры из фильмов «8 отдел» (2022), «Мудрые парни» (2025)

Между известными актерами уже долгое время существует напряжение, и его причины довольно интересны.

Несколько лет назад Микки Рурк разместил в своих социальных сетях ответное сообщение на интервью Роберта Де Ниро, в котором тот высказывался крайне негативно о Рурке.

В своем посте Микки не сдержался и охарактеризовал Де Ниро как «плаксу» и лжеца, который время от времени пытается очернить его имя. Оказалось, что конфликт между ними продолжается уже более 30 лет, и его истоки лежат в совместной работе над фильмом «Сердце Ангела», где в 1987 году оба актера сыграли ключевые роли. По словам Рурка, Де Ниро проявлял свое высокомерие и пренебрежение к окружающим, в том числе и к Рурку.

Рурк, будучи открытым и амбициозным человеком, стремился к успеху. А в итоге на съемочной площадке столкнулись два ярких и талантливых актера. Вражда, начавшаяся во время создания этого фильма, сохранилась на протяжении многих лет. Хотя они не высказывают друг другу открытых претензий, время от времени они обмениваются резкими высказываниями в разных интервью.

«Сердце Ангела»

По словам Рурка, Де Ниро продолжает ему мешать. Например, он сообщил, что Мартин Скорсезе хотел бы видеть его в фильме «Ирландец», но Де Ниро был против, и в итоге роль досталась другому артисту.

А фильм, к слову, стоит посмотреть. У картины рейтинг 7,4 на Кинопоиске.

В киноленте представлен Нью-Йорк 1955 года. Частный детектив Гарри Эйнджел получает необычное задание от загадочного Луиса Сайфера, который просит его отыскать одарённого музыканта Джонни Фэйворита. В 1943 году Сайфер подписал контракт с Джонни, но после возвращения с войны тот оказался в психиатрической больнице и вскоре исчез. Гарри приступает к расследованию, однако по мере продвижения в поисках перед ним открываются всё новые и новые тайны. Ситуация становится всё более тревожной: каждый, кто делал попытки поделиться информацией о пропавшем Джонни, после общения с детективом оказывается мёртв.

Словом, напряжение, детектив, необычные повороты нам обеспечены. Приятного просмотра.

Фото: Кадры из фильмов «Сердце Ангела» (1987), «8 отдел» (2022), «Мудрые парни» (2025)
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
