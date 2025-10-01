Даже «Атака титанов» так не держала в напряжении: аниме «Блю Лок» продлили на 3 сезон, и дата выхода уже известна

Это случится не скоро, но каждый эпизод точно угодит в самое сердечко.

Аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» снова делает шаг вперёд. Авторы подтвердили третий сезон, и зрителей ждёт новая арка — масштабнее, жестче, с участием иностранных игроков.

То, что начиналось как внутренний эксперимент по поиску лучшего нападающего Японии, теперь превращается в международное сражение характеров.

Лига Нео Эгоистов

В основу нового сезона ляжет арка «Лига Нео Эгоистов». В «Синюю тюрьму» приедут зарубежные молодёжные команды. Игрокам придётся выбрать, в какой из них они будут тренироваться, и это решение определит их будущее. Иначе говоря, начинается новая игра — с ещё более жёсткими правилами.

Что известно о проекте

Дата релиза пока не объявлена. Но уже ясно, что авторы делают ставку на масштаб. Помимо третьего сезона, в разработке находится полнометражный фильм с живыми актёрами.

Его премьера намечена на лето 2026 года, аккурат к Чемпионату мира по футболу. В этом есть символизм: манга и аниме всегда шли к глобальной цели — показать, как рождается нападающий мирового уровня.

Почему это важно

«Синяя тюрьма: Блю Лок» давно перестала быть просто спортивным аниме. Здесь спорт — лишь повод для разговора о мечтах, эго и цене победы. Новая арка обещает показать, что такое настоящий выбор: остаться собой или раствориться в команде ради результата.

А значит, зрителей ждёт не просто ещё один футбольный турнир, а эмоциональная проверка героев на прочность. Ну а фанатов — ещё одна партия азарта, интриг и головокружительных матчей.

Ранее мы писали: Такое случалось лишь четыре раза в истории: подборка аниме, которые получили 100% свежести на Rotten Tomatoes.