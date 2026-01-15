Дату выхода 3 сезона «Реинкарнации безработного» наконец озвучили: но, кажется, и это опять не финал

Создатели аниме «Реинкарнация безработного» из студии Bind отметили начало 2026 года особым событием. Их сериалу исполнилось пять лет.

В честь этого юбилея они порадовали поклонников важной новостью. Был официально объявлен третий сезон истории. Его премьера должна состояться уже в ближайшее время — старт серий намечен на июль.

Третий сезон «Реинкарнации безработного»

Также был представлен первый постер с более взрослой Эрис Бореас. Это явный намёк на то, что главный герой, Рудеус, наконец-то встретится с той, кого давно потерял.

Именно Эрис когда-то ушла из его жизни во время их большого путешествия. Её уход стал причиной долгих страданий Рудеуса, пока он не встретил Сильфи.

Аниме «Реинкарнация безработного» завоевало популярность своим нестандартным подходом. Оно предлагает более жёсткий и взрослый взгляд на жанр «иссекай». Проект смело показывает те поступки и сложные решения, на которые могут пойти герои, получив шанс прожить жизнь заново.

Финал «Реинкарнация безработного»

Ждать завершения аниме-адаптации осталось не так долго. Студия Bind придерживается определённого темпа. За каждый сезон она экранизирует примерно шесть томов оригинального романа.

Исходя из этого графика, грядущий третий сезон станет предпоследним. Он продолжит историю, но не доведёт её до финала.

Для того чтобы красиво завершить всю сагу, потребуется ещё один, четвёртый сезон. Возможно, студия дополнит его полнометражным фильмом для большей зрелищности. Так что у поклонников впереди ещё немало встреч с любимыми героями.

