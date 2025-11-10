Дата выхода 5 финального сезона «Ведьмака» изменилась: ждали в 2027 году, но теперь прогноз оптимистичнее

Пятый сезон фэнтези-саги «Ведьмак», по данным инсайдеров, зрители увидят не в 2027-м, а уже в следующем году. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич поделилась деталями готовности проекта и намекнула на грядущие сюрпризы сюжета.

Намек на дату выхода

Поклонников «Ведьмака» ждет приятная неожиданность. В недавнем интервью изданию IGN шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич сообщила, что съемки финального пятого сезона были завершены еще осенью 2025 года.

Сейчас команда занята на этапе постпродакшена — монтажом и добавлением визуальных эффектов. Учитывая, что этот процесс займет несколько месяцев, логичным выглядит предположение о выходе сезона уже в 2026 году.

Этот срок нарушает установленный ранее график, по которому сезоны выходили раз в два года. Четвертый сезон, премьера которого состоялась в 2025-м, по этой логике предполагал бы выход пятого лишь в 2027 году. Однако смена актера на главную роль и новые производственные реалии заставили создателей изменить подход.

Как отмечает издание Movie Web, бэк-ту-бэк съемки двух заключительных сезонов позволяют существенно сократить паузу между ними, и осень 2026 года выглядит наиболее вероятной датой премьеры.

Вызовы финального сезона

Четвертый сезон, в котором Генри Кавилл окончательно передал роль Геральта из Ривии Лиаму Хемсворту, был встречен прохладно и критиками, и зрителями. По данным аналитиков Redanian Intelligence, аудитория шоу сократилась почти вдвое. Многие фанаты остались недовольны не только рекастом, но и хаотичным сюжетом.

В этой ситуации Netflix заинтересован в том, чтобы как можно скорее выпустить эффектный финал, который удержит оставшихся зрителей. Лорен Шоураннер пообещала, что концовка будет непредсказуемой и удивит даже тех, кто знаком с книгами Анджея Сапковского. Создатели надеются, что этот ход вернет интерес к сериалу.

Что ждет героев в финале

Сюжет пятого сезона будет напрямую продолжать события четвертой главы. Геральт, узнав о похищении Цириллы наемником Лео Бонартом, обратится за помощью к друидам. Именно они должны помочь ему выйти на след приемной дочери.

Параллельно на Континенте набирает силу главный антагонист — император Нильфгаарда Эмгыр вар Эмрейс, биологический отец Цири. Он намерен использовать магическую силу, заключенную в княжне, для захвата абсолютной власти. Понимая, что судьбная связь между Геральтом и Цири является угрозой его планам, Эмгыр отправит на охоту за ведьмаком нового, чрезвычайно опасного монстра.

Чародейка Йеннифэр из Венгерберга будет пытаться защитить Цири от другого могущественного врага — колдуна Вильгефорца, который жаждет поглотить ее силу.

Ранее мы писали: Пересилив себя, включила 4 сезон «Ведьмака»: Геральт с лицом Хемсворта не так уж плох, но в сериале есть другие проблемы.