Дания, Канада и США: неожиданные детективные находки для тех, кто устал от банальных расследований

Кажется, что хорошие детективы уже все пересмотрены — от британской классики до скандинавских хитов. Но стоит копнуть глубже, и всплывают проекты, о которых почему-то почти не говорят.

Без громкой рекламы, без хайпа, зато с атмосферой и сюжетом. Вот три сериала из Канады, Дании и США, которые легко могут затянуть на несколько вечеров.

«Переломный момент» (La faille, 2019)

Канадская драма с детективным нервом. Всего 8 эпизодов, второго сезона пока нет, но история работает и как завершенная. В шахтерском городке Фермон, недалеко от Квебека, находят тело молодой танцовщицы.

Расследовать убийство приезжает опытный детектив Селин, и в заснеженной глуши ей приходится не только распутывать дело, но и сталкиваться с человеком из собственного прошлого. Постепенно выясняется, что почти каждый житель так или иначе был связан с жертвой. Атмосфера холода и замкнутого пространства давит не хуже сюжета.

«Равноденствие» (Equinox, 2020)

Датский мистический детектив от Netflix. В конце 90-х бесследно исчезает выпускной класс вместе с сестрой девятилетней Астрид. Спустя 20 лет она все еще живет с кошмарами и ведет радиошоу, пока в эфир не звонит человек, утверждающий, что знает правду.

Сериал аккуратно смешивает расследование с темой травмы и памяти. Это не столько погоня за уликами, сколько попытка разобраться в страхах прошлого, пишет автор Дзен-канала Первый ряд.

«Шифр» (Cypher)

Более легкий и динамичный вариант. Криптоаналитик Уилл Скотт помогает ФБР расшифровать загадочный документ и обнаруживает список людей, приговоренных к ликвидации. После этого охота начинается уже на него самого. Здесь больше конспирологии и драйва, чем мрачной философии, но смотреть все равно интересно.

Три разных страны, три разных настроения — и ни одного банального расследования. Иногда самые любопытные детективы прячутся там, где их меньше всего ждешь.