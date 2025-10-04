Меню
Киноафиша Статьи Данила Багров — это все же герой или злодей? Балабанов поставил точку в этом споре незадолго до смерти

Данила Багров — это все же герой или злодей? Балабанов поставил точку в этом споре незадолго до смерти

4 октября 2025 11:21
Кадр из фильма «Брат»

Персонаж поменялся по вине актера.

Дилогия «Брата» остается культовой для зрителей нескольких поколений. Но до сих пор не утихают обсуждения вокруг главного героя лент.

Одни считают Данилу Багрова идеальным защитником, борцом за справедливость. Другие — банальным убийцей, получающим удовольствие от кровавых расправ. Свое мнение было и у режиссера Алексея Балабанова.

Алексей Балабанов о Даниле Багрове

Изначально у Алексея Балабанова существовал совершенно иной замысел. Его главный герой точно стал бы отрицательным персонажем. А моральный конфликт между братьями в сюжете даже не планировался.

Сам режиссер не раз отмечал, что не наполнял отношения Данилы и Виктора Багровых скрытой философией. Он находил их просто «интересными». Таким образом, все библейские параллели, которые позже обнаружили кинокритики, оказались непреднамеренными.

Кадр из фильма «Брат»

Алексей Балабанов о Сергее Бодрове

Но первоначальный замысел постановщика изменился, когда к проекту подключился Сергей Бодров. По словам Балабанова, невероятное личное обаяние актера мгновенно перевесило любые негативные стороны его героя.

«Он искренний, ничего не изображает. У Вити Сухорукова – злодей, а вот его брат – стал положительным героем, хотя гораздо больше народу погубил», – приводятся слова режиссера в документальном фильме «Алексей Балабанов. Послесловие…», интервью для которого было снято незадолго до его смерти.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Сухоруков стыдится роли Татарина в «Брате».

Фото: Кадры из фильма «Брат» (1997)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
