Балабанов снял культ, а актер не простил: почему Сухоруков стыдится роли Татарина в «Брате» — «Актерства там было мало»

Фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» стали культурным шоком. На них выросло целое поколение, их цитировали на улицах, обсуждали в газетах и показывали за границей как новое лицо российского кино.

Для зрителей эти картины давно перешли в ранг культовых. Но не для всех участников съёмочной группы они стали источником радости.

Не любимая слава

Виктор Сухоруков, сыгравший Виктора Багрова, брата главного героя Данилы, внезапно оказался в центре внимания. Его узнавали на улицах, ему писали письма, просили автографы. Казалось бы, артист в свои 45 лет наконец получил ту самую всенародную любовь. Но сам актёр воспринимал эту славу без восторга.

«Потому что для меня это не было откровением, актерства там было мало. Ну, Лёша терпеть не мог актерство», — признавался Сухоруков.

Балабанов действительно не любил искусственность: он требовал не игры, а настоящей жизни в кадре. Отсюда и напряжение между ним и актёрами, в том числе Сухоруковым. Режиссёр словно вытаскивал из артиста его настоящую сущность, а не привычный образ.

Когда культ мешает

Сегодня «Брат 2» называют классикой. Но для Сухорукова это не та роль, которой он гордится. Куда важнее для него остались другие фильмы — «Комедия строгого режима», «Остров». А лучшей своей работой он вообще называет «Про уродов и людей», где Балабанов раскрыл его совсем по-другому.

И вот тут возникает парадокс: роль, которая сделала его популярным, для самого актёра оказалась чужой. А зритель до сих пор не может отделить образ Сухорукова от Виктора Багрова.

