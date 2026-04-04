Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика

«Дальше ждем "Три богатыря против Хищника"»?»: в Сети обсуждают анонс новой части хитового мультика

4 апреля 2026 20:04
Кадр из мультфильма «Три богатыря и Гуси-Лебеди»

Премьера состоится в декабре.  

Анимационная франшиза «Три богатыря» продолжает расширяться, и останавливаться на достигнутом, судя по всему, не собирается. На днях стало известно, как будет называться очередной полнометражный выпуск.

В новой серии под заголовком «Три богатыря и Гуси-Лебеди» в центр внимания выйдут отпрыски главных героев. Эта новость тут же вдохновила публику на творчество: пользователи в соцсетях принялись придумывать, какие ещё названия могли бы получить будущие части, если брать за образец культовые голливудские блокбастеры.

Реакция в Сети

Анонс премьеры оброс многочисленными комментариями в интернете.

«Ясно, дальше ждем "Три богатыря против Хищника"», «"Три богатыря: Империя наносит ответный удар" и "Три богатыря: Возвращения джедая"», «"Три богатыря: Судный день" тоже нормальным должен выйти», «"Три богатыря и Братство кольца" я бы посмотрел», «Три богатыря и дары смерти», — упражняются в остроумии зрители.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и Гуси-Лебеди»

Что известно о франшизе

Очередная полнометражная картина под названием пополнит основную серию франшизы — она станет по счёту четырнадцатой. Параллельно существует ещё один проект в рамках той же вселенной: сборник короткометражных выпусков, объединённых заголовком «Три богатыря. Ни дня без подвига». Дата выхода третьей части этого цикла назначена на 25 июня.

Согласно сюжету, в новом эпизоде героев ждёт встреча с герцогом, прибывшим из Франции. Кроме того, богатырям предстоит вернуть Князю волшебную ёлку, связанную с новогодними чудесами, а также разобраться в бюрократических нюансах выдачи разрешений на занятие магией.

Фото: Кадры из мультфильма «Три богатыря и Гуси-Лебеди» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше