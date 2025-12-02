«Даешь отечественный "Лэндмен"»: почему новый проект с Васильевым «Нефть» уже окрестили российской версией культовой драмы

Хорошие новости для фанатов Антона Васильева. Начались съёмки «Нефти», и зрители уже гадают, что выйдет из этой истории — притча о маленьком человеке или сатирическая версия «золушки» по-сибирски.

Интрига в том, что всё начинается с обычного колодца и заканчивается попыткой построить подпольную нефтяную империю — честную настолько, насколько вообще может быть нечестный бизнес.

Где всё начинается

В центре сюжета — «Нефть», новая драмеди от Premier, START и 1-2-3 Production. Тихий сантехник Семён из забытого богом Шевелёво вдруг обнаруживает в своём колодце нефть. Рядом — богатый Нижневартовск, выросший на Самотлоре, а тут ни дорог, ни денег, ни надежды. Но нефть — шанс. Или ловушка.

Семён мечтает доказать жене, что стоит большего, чем кажется. И когда судьба подбрасывает ему шанс, он берётся за дело так, как умеют только действительно отчаявшиеся люди — вместе с местным чудаком Ульяном запускает подпольную разработку. Не ради миллионов. Ради уважения.

Актёры и команда

Главную роль играет Антон Васильев — с его фирменной простотой и теплом. В проекте также заняты Иван Добронравов, Кристина Асмус, Александр Горбатов, Иван Охлобыстин и Роза Хайруллина. Режиссёр — Алексей Шабаров.

Он объясняет идею так: «Это история о человеке, который внезапно нащупывает внутри себя силу. Про путь к достоинству».

Первые реакции зрителей

В сети обсуждение стартовало мгновенно:

«Интересный актёрский состав», «И как он всё успевает?», «Видно, что играет от души», «Очень заинтриговали — ждём с нетерпением», «Можно смотреть его в любом сериале — тянет всё», «Смотрю “Невского” второй раз — огонь. И это тоже будем ждать», «Лучше “Невского” доснимите… хотя нефть — хорошо», «Даешь отечественный "Лэндмен"».

Зачем смотреть

В «Нефти» есть всё: северный характер, ирония, мечта о другой жизни и вечный вопрос — что ты готов сделать ради уважения, хотя бы своего собственного. История тихого человека, который решился на громкий шаг. И, похоже, зрители уже готовы поддержать его путь.

