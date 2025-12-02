Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Даешь отечественный "Лэндмен"»: почему новый проект с Васильевым «Нефть» уже окрестили российской версией культовой драмы

«Даешь отечественный "Лэндмен"»: почему новый проект с Васильевым «Нефть» уже окрестили российской версией культовой драмы

2 декабря 2025 17:38
Кадр из сериала «Нефть»

Съемки стартовали и фанаты надеются, что будет нечто грандиозное.

Хорошие новости для фанатов Антона Васильева. Начались съёмки «Нефти», и зрители уже гадают, что выйдет из этой истории — притча о маленьком человеке или сатирическая версия «золушки» по-сибирски.

Интрига в том, что всё начинается с обычного колодца и заканчивается попыткой построить подпольную нефтяную империю — честную настолько, насколько вообще может быть нечестный бизнес.

Где всё начинается

В центре сюжета — «Нефть», новая драмеди от Premier, START и 1-2-3 Production. Тихий сантехник Семён из забытого богом Шевелёво вдруг обнаруживает в своём колодце нефть. Рядом — богатый Нижневартовск, выросший на Самотлоре, а тут ни дорог, ни денег, ни надежды. Но нефть — шанс. Или ловушка.

Семён мечтает доказать жене, что стоит большего, чем кажется. И когда судьба подбрасывает ему шанс, он берётся за дело так, как умеют только действительно отчаявшиеся люди — вместе с местным чудаком Ульяном запускает подпольную разработку. Не ради миллионов. Ради уважения.

Актёры и команда

Главную роль играет Антон Васильев — с его фирменной простотой и теплом. В проекте также заняты Иван Добронравов, Кристина Асмус, Александр Горбатов, Иван Охлобыстин и Роза Хайруллина. Режиссёр — Алексей Шабаров.

Он объясняет идею так: «Это история о человеке, который внезапно нащупывает внутри себя силу. Про путь к достоинству».

Первые реакции зрителей

В сети обсуждение стартовало мгновенно:

«Интересный актёрский состав», «И как он всё успевает?», «Видно, что играет от души», «Очень заинтриговали — ждём с нетерпением», «Можно смотреть его в любом сериале — тянет всё», «Смотрю “Невского” второй раз — огонь. И это тоже будем ждать», «Лучше “Невского” доснимите… хотя нефть — хорошо», «Даешь отечественный "Лэндмен"».

Зачем смотреть

В «Нефти» есть всё: северный характер, ирония, мечта о другой жизни и вечный вопрос — что ты готов сделать ради уважения, хотя бы своего собственного. История тихого человека, который решился на громкий шаг. И, похоже, зрители уже готовы поддержать его путь.

Читайте также: Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом

Фото: Кадр из сериала «Нефть»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сначала «Ну мёд!», а потом «Выключайте, берегите себя»: первые серии «Тоннеля» с Боярской устроили эмоциональные качели зрителям Сначала «Ну мёд!», а потом «Выключайте, берегите себя»: первые серии «Тоннеля» с Боярской устроили эмоциональные качели зрителям Читать дальше 2 декабря 2025
«Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10? «Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10? Читать дальше 1 декабря 2025
Сколько серий «Шеф-8» уже сняли на самом деле? Фанаты спорят между 8 и 10 — вот почему все запутались (тут еще свежие фото) Сколько серий «Шеф-8» уже сняли на самом деле? Фанаты спорят между 8 и 10 — вот почему все запутались (тут еще свежие фото) Читать дальше 29 ноября 2025
«Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады «Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады Читать дальше 29 ноября 2025
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко Читать дальше 28 ноября 2025
Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом Читать дальше 28 ноября 2025
В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов Читать дальше 3 декабря 2025
Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Читать дальше 3 декабря 2025
322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube 322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube Читать дальше 2 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше