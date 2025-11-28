Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом

Зрители считают, что зря Васильев согласился сниматься в 8 сезоне «Невского»: вот почему уйти тихо было бы лучшим вариантом

28 ноября 2025 16:40
Кадр из сериала «Невский»

Хотя, конечно, мнения все равно в одну точку не сойдутся.

Пусть зрители и любят затянувшиеся вселенные, но даже у крепких историй есть точка перегиба — дальше начинается повтор. Именно поэтому в Сети всё чаще обсуждают другое: Антон Васильев зря согласился возвращаться в восьмой сезон «Невского», и причины у этого мнения вполне конкретные.

Сезон, похожий на финал

Седьмая глава выглядела как честное прощание. Архитектор вычислен и устранён, основные линии героев доведены до конца, а Павел Семёнов погиб так, будто это был финальный аккорд. Для артиста такой момент обычно называют идеальным выходом — «уйти, когда выше уже не прыгнуть».

Но зрители не поверили смерти

Фанаты спорили до хрипоты: видели бронежилет, считали выстрел холостым, уверяли — герой вернётся. И как только рейтинги седьмого сезона взлетели, стало ясно: продолжение неизбежно. На тарелке восьмого сезона снова стоит фамилия Васильева — значит, финал пересобирается, смерть отменяется. И тут у части зрителей появилось раздражение: драматический финал рискует превратиться в приём ради продления.

«Я понимаю актёров, которые годами держатся за один проект просто потому, что других предложений у них нет. Но Васильев — не из таких. Он востребован, снимается много и не только для НТВ: есть работы в онлайн-сервисах, на других каналах, в полнометражках. И вот главный вопрос — в скольких ещё по-настоящему сильных сериалах он мог бы появиться, если бы не постоянная занятость в "Невском"?», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Кадр из сериала «Невский»

Возвращение Тумаркина — надежда или риск

Сценарист первых сезонов Андрей Тумаркин снова в работе. Для одних это повод надеяться на прежнюю остроту, для других — сомнение: последние проекты автора звучали уже не так свежо. Восьмой сезон идёт по тонкой грани — вернуть силу ранних сезонов или попасть в петлю самоцитирования.

Главный вопрос остался открытым

Почему Васильев, востребованный актёр с новыми ролями и сильными работами вне НТВ, решил остаться? Деньги, привязанность к персонажу, уверенность в команде — любое объяснение возможно.

Но зрители называют это шагом назад: Семёнов получил идеальную точку в седьмом сезоне, и возвращение рискует размазать сильный финал.

Останется ли восьмой сезон перезапуском или станет продолжением ради продолжения — ответ придёт только с первой серией.

Также прочитайте: От сотрудника КГБ до ловеласа: новые сериалы с Антоном Хабаровым, в которых он предстает в неожиданных образах.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться Читать дальше 27 ноября 2025
«Ну прямо, "восстание мертвецов"!»: в Сеть утекли подробности 8 сезона «Невского» — Семенов и Мельников снова в строю (спойлеры) «Ну прямо, "восстание мертвецов"!»: в Сеть утекли подробности 8 сезона «Невского» — Семенов и Мельников снова в строю (спойлеры) Читать дальше 26 ноября 2025
Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Зрители нашли, чем «Васька» лучше «Невского»: только одной детали не хватает хиту с Васильевым, ее отсутствие все портит Читать дальше 28 ноября 2025
«Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак «Начиталась отзывов и ждала, что будет ужасно»: рейтинг «Метода-3» взлетел до 7,8 как и у «Аутсорса» — вопреки критике и жалобам на мрак Читать дальше 28 ноября 2025
Что будет, если объединить два главных хита НТВ — «Невский» и «Первый отдел»? Зрители наконец узнают ответ в 8 сезоне Что будет, если объединить два главных хита НТВ — «Невский» и «Первый отдел»? Зрители наконец узнают ответ в 8 сезоне Читать дальше 27 ноября 2025
Съемки стартовали весной, но до премьеры еще очень далеко: почему «Первый отдел 5» могут не показать даже в 2026? Съемки стартовали весной, но до премьеры еще очень далеко: почему «Первый отдел 5» могут не показать даже в 2026? Читать дальше 27 ноября 2025
Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Скучаете по «Невскому» и «Первому отделу»? Нашли им замену: «Шальной отдел» обещает выстрелить с первой же серии — премьера 30 ноября на Пятом канале Читать дальше 26 ноября 2025
Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета Грядет продолжение: 2 сезон «Как приручить лису» выйдет в 2027 году — раскрываем первые детали сюжета Читать дальше 25 ноября 2025
«Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады «Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады Читать дальше 29 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше