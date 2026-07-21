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Киноафиша Статьи Collider выбрал топ-5 сериалов Netflix с самой неожиданной развязкой: №5 многие полюбили больше «Игры в кальмара»

Collider выбрал топ-5 сериалов Netflix с самой неожиданной развязкой: №5 многие полюбили больше «Игры в кальмара»

21 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «В её глазах»

Проекты удивили зрителей.

Netflix давно славится сериалами, которые выстреливают под конец сезона. Платформа не боится рисковать сценариями — и часто выигрывает. Зрители привыкли к финалам, которые переворачивают всё с ног на голову. И Collider выбрал пять таких проектов.

«Тьма»

Сериал начинается с пропажи двух детей в маленьком городке. Это событие запускает цепочку раскрытия семейных тайн местных жителей.

Как отмечает Collider, сюжетные повороты здесь не просто дополнение к истории — они составляют её основу. Зрителю приходится заново выстраивать связи между событиями, разбираться в родственных линиях персонажей и каждый раз по-другому оценивать то, что происходило в предыдущих сезонах.

Кадр из сериала «Тьма»

«В её глазах»

Сериал рассказывает о Луизе Барнсли — матери-одиночке, работающей секретарём. Она завязывает отношения с новым начальником и одновременно сближается с его женой Адель.

Долгое время история развивается как напряжённая драма о браке, ревности и контроле. Но ближе к развязке сюжет неожиданно смещается в другую сторону.

Кадр из сериала «В её глазах»

«Призрак дома на холме»

Сюжет строится вокруг семьи Крейн. События показаны в двух временных линиях: в одной герои ещё дети и переживают страшные моменты в старом особняке, в другой — они уже взрослые и пытаются справиться с тем, что с ними случилось.

По ходу сериала история выходит за рамки обычного хоррора. Всё больше внимания уделяется семейным отношениям, чувству вины, утратам и тому, как прошлое влияет на настоящее.

Кадр из сериала «Призрак дома на холме»

«Тела»

Действие криминального детектива происходит в Лондоне и охватывает четыре временных периода. В 1890 году инспектор Эдмонд Хиллингхед расследует убийство неизвестного мужчины и сталкивается с влиятельными людьми, которые мешают ему.

В 1940 году детектив Чарльз Уайтмен, бежавший от нацистов, ведёт двойную жизнь и параллельно занимается загадочным убийством. В 2014 году детектив-сержант Шахара Хасан находит ещё одно тело — и её собственная жизнь оказывается под угрозой.

В 2050 году, в условиях технологического коллапса, молодая женщина с амнезией сталкивается с ритуальным убийством. Все эти случаи оказываются связаны. Четыре героя из разных эпох постепенно приближаются к раскрытию заговора, который длится уже полтора столетия.

Кадр из сериала «Тела»

«Алиса в Пограничье»

Рехэй — молодой парень без постоянной работы. Большую часть времени он проводит за видеоиграми и не особенно стремится менять свою жизнь.

Но в какой-то момент Рехэй, двое его приятелей и несколько незнакомцев переносятся в пустынную версию Токио. Там им предстоит участвовать в игре на выживание с жёсткими правилами.

Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»
Фото: Кадры из сериалов «Тьма», «Призрак дома на холме», «В её глазах», «Тела», «Алиса в Пограничье»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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