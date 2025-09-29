Меню
Киноафиша Статьи Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования

29 сентября 2025 18:36
Кадр из сериала «Кости», «Обмани меня», «Охотник за разумом»

Если вы ищитие детективные истории с харизматичными героями, то эта подборка точно вам понравится.

Сериал «Менталист» стал культовым благодаря харизме Патрика Джейна, тонкому юмору и виртуозным расследованиям.

Но когда все семь сезонов уже позади, возникает закономерный вопрос — что включить дальше, чтобы было не менее увлекательно?

«Киноафиша» собрала пять историй, где расследования поданы не как рутинная работа полиции, а как шахматная партия между умом и обманом.

«Кости» (2005)

История о блестящем тандеме антрополога Темперанс Бреннан и агента ФБР Сили Бута держит зрителей на крючке шестнадцать сезонов.

Здесь расследования строятся на научной экспертизе, но настоящая химия возникает в отношениях главных героев.

Сериал долгое время входил в топ-10 рейтингов Fox и завоевал армию фанатов по всему миру.

«Касл» (2009)

Знаменитый писатель детективов Ричард Касл внезапно оказывается в роли консультанта полиции.

Вместе с детективом Кейт Беккет он расследует самые хитроумные преступления Нью-Йорка.

Динамика их отношений и постоянные шутки сделали сериал любимцем аудитории, а IMDb стабильно держит оценку выше 8.

«Обмани меня» (2009)

Доктор Кэл Лайтман, эксперт по микровыражениям, может прочесть любую эмоцию по едва заметному движению лица.

Его команда помогает полиции и спецслужбам раскрывать преступления, когда ложь кажется непроницаемой.

Сериал был вдохновлён реальными исследованиями психолога Пола Экмана и получил признание критиков за свежий подход к жанру.

«Элементарно» (2012)

Современная версия истории о Шерлоке Холмсе переносит знаменитого сыщика в Нью-Йорк. В роли Ватсона — Джоан, бывшая хирург, ставшая компаньонкой Холмса.

За счёт свежего взгляда и сильной актёрской игры Джонни Ли Миллера и Люси Лью проект получил высокие оценки на Rotten Tomatoes и стал одним из самых успешных ремейков классики.

«Охотник за разумом» (2017)

Мрачный и медитативный сериал о зарождении профайлинга в ФБР. Два агента пытаются понять психологию серийных убийц, чтобы предсказывать и предотвращать преступления.

В основе сюжета реальные интервью с преступниками, а продюсировал проект Дэвид Финчер.

На IMDb у сериала оценка выше 8,6, и зрители до сих пор жалеют, что история завершилась на втором сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Менталист», «Кости», «Касл», «Обмани меня», «Охотник за разумом»
