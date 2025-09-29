Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования

Сериал «Менталист» стал культовым благодаря харизме Патрика Джейна, тонкому юмору и виртуозным расследованиям.
Но когда все семь сезонов уже позади, возникает закономерный вопрос — что включить дальше, чтобы было не менее увлекательно?
«Киноафиша» собрала пять историй, где расследования поданы не как рутинная работа полиции, а как шахматная партия между умом и обманом.
«Кости» (2005)
История о блестящем тандеме антрополога Темперанс Бреннан и агента ФБР Сили Бута держит зрителей на крючке шестнадцать сезонов.
Здесь расследования строятся на научной экспертизе, но настоящая химия возникает в отношениях главных героев.
Сериал долгое время входил в топ-10 рейтингов Fox и завоевал армию фанатов по всему миру.
«Касл» (2009)
Знаменитый писатель детективов Ричард Касл внезапно оказывается в роли консультанта полиции.
Вместе с детективом Кейт Беккет он расследует самые хитроумные преступления Нью-Йорка.
Динамика их отношений и постоянные шутки сделали сериал любимцем аудитории, а IMDb стабильно держит оценку выше 8.
«Обмани меня» (2009)
Доктор Кэл Лайтман, эксперт по микровыражениям, может прочесть любую эмоцию по едва заметному движению лица.
Его команда помогает полиции и спецслужбам раскрывать преступления, когда ложь кажется непроницаемой.
Сериал был вдохновлён реальными исследованиями психолога Пола Экмана и получил признание критиков за свежий подход к жанру.
«Элементарно» (2012)
Современная версия истории о Шерлоке Холмсе переносит знаменитого сыщика в Нью-Йорк. В роли Ватсона — Джоан, бывшая хирург, ставшая компаньонкой Холмса.
За счёт свежего взгляда и сильной актёрской игры Джонни Ли Миллера и Люси Лью проект получил высокие оценки на Rotten Tomatoes и стал одним из самых успешных ремейков классики.
«Охотник за разумом» (2017)
Мрачный и медитативный сериал о зарождении профайлинга в ФБР. Два агента пытаются понять психологию серийных убийц, чтобы предсказывать и предотвращать преступления.
В основе сюжета реальные интервью с преступниками, а продюсировал проект Дэвид Финчер.
На IMDb у сериала оценка выше 8,6, и зрители до сих пор жалеют, что история завершилась на втором сезоне.
|
Сериал
|
Год выхода
|
Рейтинг IMDb
|
Особенность
|
«Кости»
|
2005
|
7,8
|
Антропология и химия героев
|
«Касл»
|
2009
|
8,1
|
Писатель и детектив в тандеме
|
«Обмани меня»
|
2009
|
8,0
|
Психология и язык тела
|
«Элементарно»
|
2012
|
7,9
|
Шерлок в Нью-Йорке
|
«Охотник за разумом»
|
2017
|
8,6
|
Основан на реальных делах ФБР
Также прочитайте: Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры