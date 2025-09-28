Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры

Сентябрь подарил зрителям сериалы, которые идеально подходят для вечеров, когда хочется уйти в напряжённый сюжет и забыть обо всём.
Всего несколько серий — и на экране уже мистика, расследования и тайны, способные держать в напряжении до финальной сцены.
«Стоматолог»
История переносит в Мексику конца XIX века, где судебный дантист Ноласко Блэк сталкивается с серией жутких убийств.
Подозрение падает на загадочного преступника, почерк которого слишком напоминает легендарного Джека-потрошителя.
Атмосфера Веракруса и игра Демиана Бичира делают этот проект настоящим открытием сезона.
«Подноготная»
Итан Хоук в роли писателя и журналиста Ли Рэйбона — уже повод для внимания. Мини-сериал показывает, как он шаг за шагом вскрывает связи местной элиты с Ку-клукс-кланом и расследует громкие коррупционные дела.
Основанный на реальной биографии сюжет превращает каждую серию в мощный документ эпохи.
«Непослушные»
Полицейский из тихого городка сталкивается с беглым подростком и подозрительной школой-интернатом.
На первый взгляд всё кажется идеальным, но герой Тони Коллетт и её коллег по сюжету понимает: за фасадом скрывается нечто страшное.
Атмосферный триллер, который держит напряжение до самого финала.
«Взлом»
Дэвид Теннант в образе репортёра Ника Дэвиса расследует один из самых громких медийных скандалов Британии.
Газета «News of the World» годами прослушивала телефоны политиков и звёзд — и теперь журналист идёт по тонкой грани, рискуя собственной жизнью ради правды. Семь серий, которые смотрятся на одном дыхании.
Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК
