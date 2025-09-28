Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры

Меню
28 сентября 2025 16:40
«Непослушные»

Остросюжетные премьеры, которые мгновенно втягивают в мрачную атмосферу.

Сентябрь подарил зрителям сериалы, которые идеально подходят для вечеров, когда хочется уйти в напряжённый сюжет и забыть обо всём.

Всего несколько серий — и на экране уже мистика, расследования и тайны, способные держать в напряжении до финальной сцены.

«Стоматолог»

История переносит в Мексику конца XIX века, где судебный дантист Ноласко Блэк сталкивается с серией жутких убийств.

Подозрение падает на загадочного преступника, почерк которого слишком напоминает легендарного Джека-потрошителя.

Атмосфера Веракруса и игра Демиана Бичира делают этот проект настоящим открытием сезона.

«Подноготная»

Итан Хоук в роли писателя и журналиста Ли Рэйбона — уже повод для внимания. Мини-сериал показывает, как он шаг за шагом вскрывает связи местной элиты с Ку-клукс-кланом и расследует громкие коррупционные дела.

Основанный на реальной биографии сюжет превращает каждую серию в мощный документ эпохи.

«Непослушные»

Полицейский из тихого городка сталкивается с беглым подростком и подозрительной школой-интернатом.

На первый взгляд всё кажется идеальным, но герой Тони Коллетт и её коллег по сюжету понимает: за фасадом скрывается нечто страшное.

Атмосферный триллер, который держит напряжение до самого финала.

«Взлом»

Дэвид Теннант в образе репортёра Ника Дэвиса расследует один из самых громких медийных скандалов Британии.

Газета «News of the World» годами прослушивала телефоны политиков и звёзд — и теперь журналист идёт по тонкой грани, рискуя собственной жизнью ради правды. Семь серий, которые смотрятся на одном дыхании.

Источник: дзен-канал КИНОМАНЬЯК

Также прочитайте: Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим

Фото: Кадр из сериала «Непослушные»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
