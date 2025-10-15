Что смотреть на Netflix прямо сейчас: 7 новых фильмов и сериалов, которые действительно стоят вашего внимания

От политической драмы до южнокорейской комедии — подборка художественных премьер недели, где каждая история заслуживает вашего вечера.

На этой неделе Netflix устроил настоящий парад художественных новинок. В подборке свежие фильмы и сериалы 2025 года: интриги в Белом доме, шоколадная романтика, южнокорейское безумие и испанский триллер.

«Дипломат»/ «The Diplomat» (сезон 3)

Керри Рассел возвращается в роли дипломата Кейт Уайлер. После внезапной смерти президента она балансирует между кризисной политикой и личной драмой, а появление нового персонажа в исполнении Брэдли Уитфорда только накаляет атмосферу.

Сезон обещает быть самым острым — от закулисья международных переговоров до битвы за Белый дом.

«Анонимные романтики»/ «Romantics Anonymous»

Японско-корейская романтическая драма с Сюном Огури и Хан Хё-джу. Он — наследник шоколадной империи, не способный прикоснуться к людям.

Она — гениальная кондитерка, не умеющая смотреть в глаза. Их объединяет вкус к шоколаду и неловкость, из которой рождается любовь.

«Оставшееся время»/ «The Time That Remains»

Филиппинский фильм о женщине, которую преследует прошлое и тайна бессмертного возлюбленного.

В этой истории детектив превращается в размышление о памяти, любви и том, как далеко человек готов зайти ради вечности. Атмосфера — на стыке мистики и нуара.

«27 ночей»/ «27 Nights»

Аргентинская драма о женщине, которую дочери помещают в психиатрическую клинику за любовь к свободе.

Психолог решает, действительно ли она больна — или просто устала от правил. Картина балансирует между трагикомедией и социальной сатирой.

«Хорошие новости»/ «Good News»

Южнокорейская комедия, где захват самолёта превращается в абсурдную политическую аферу.

Угонщики требуют лететь в Пхеньян, но хитрый план приводит всех в Сеул. Ироничная сатира на геополитику и медиа, где даже паника выглядит эффектно.

«Призрак на поле боя»/ «She Walks in Darkness»

Испанский триллер о женщине, внедряющейся в террористическую организацию ETA. Ей приходится жить двойной жизнью, рискуя собой ради мира.

Мрачный визуальный стиль и ритм в духе «Нарко» делают сериал одной из самых напряжённых премьер недели.

«Дары моря»/ «Turn of the Tide» (сезон 2)

Португальская криминальная сага возвращается. Маленькая прибрежная деревня снова захлёбывается в наркотрафике и борьбе за власть.

Старые враги возвращаются, а новые готовы пойти дальше. Атмосфера — смесь «Нарко» и «Берега москитов», только на Атлантике.

Также прочитайте: Эти 7 фильмов сейчас в топе Netflix: 5 новинок и 2 хита из прошлого — один из них вышел в далеком 1994 году, а популярен сейчас