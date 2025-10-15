Что смотреть на Netflix прямо сейчас: 7 новых фильмов и сериалов, которые действительно стоят вашего внимания

На этой неделе Netflix устроил настоящий парад художественных новинок. В подборке свежие фильмы и сериалы 2025 года: интриги в Белом доме, шоколадная романтика, южнокорейское безумие и испанский триллер.
«Дипломат»/ «The Diplomat» (сезон 3)
Керри Рассел возвращается в роли дипломата Кейт Уайлер. После внезапной смерти президента она балансирует между кризисной политикой и личной драмой, а появление нового персонажа в исполнении Брэдли Уитфорда только накаляет атмосферу.
Сезон обещает быть самым острым — от закулисья международных переговоров до битвы за Белый дом.
«Анонимные романтики»/ «Romantics Anonymous»
Японско-корейская романтическая драма с Сюном Огури и Хан Хё-джу. Он — наследник шоколадной империи, не способный прикоснуться к людям.
Она — гениальная кондитерка, не умеющая смотреть в глаза. Их объединяет вкус к шоколаду и неловкость, из которой рождается любовь.
«Оставшееся время»/ «The Time That Remains»
Филиппинский фильм о женщине, которую преследует прошлое и тайна бессмертного возлюбленного.
В этой истории детектив превращается в размышление о памяти, любви и том, как далеко человек готов зайти ради вечности. Атмосфера — на стыке мистики и нуара.
«27 ночей»/ «27 Nights»
Аргентинская драма о женщине, которую дочери помещают в психиатрическую клинику за любовь к свободе.
Психолог решает, действительно ли она больна — или просто устала от правил. Картина балансирует между трагикомедией и социальной сатирой.
«Хорошие новости»/ «Good News»
Южнокорейская комедия, где захват самолёта превращается в абсурдную политическую аферу.
Угонщики требуют лететь в Пхеньян, но хитрый план приводит всех в Сеул. Ироничная сатира на геополитику и медиа, где даже паника выглядит эффектно.
«Призрак на поле боя»/ «She Walks in Darkness»
Испанский триллер о женщине, внедряющейся в террористическую организацию ETA. Ей приходится жить двойной жизнью, рискуя собой ради мира.
Мрачный визуальный стиль и ритм в духе «Нарко» делают сериал одной из самых напряжённых премьер недели.
«Дары моря»/ «Turn of the Tide» (сезон 2)
Португальская криминальная сага возвращается. Маленькая прибрежная деревня снова захлёбывается в наркотрафике и борьбе за власть.
Старые враги возвращаются, а новые готовы пойти дальше. Атмосфера — смесь «Нарко» и «Берега москитов», только на Атлантике.
