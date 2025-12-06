Что произошло в 6 серии «Из многих» от создателя «Во все тяжкие» и когда выйдут остальные эпизоды: называем точные даты

В сериале «Из многих» случился поворот, которого зрители ждали весь сезон, — шестая серия вышла и оставила после себя куда больше вопросов, чем ответов.

Интрига вокруг проекта Винса Гиллигана только растёт, а ожидание новых эпизодов превращается почти в спорт. Тем более что дальше события обещают ускориться.

Когда выйдут следующие серии

Apple TV держит ритм: седьмой эпизод появится 12 декабря, восьмой — 19 декабря, а финал первого сезона зрители увидят 26 декабря. Девять серий, которые выходят еженедельно, постепенно сворачивают привычную реальность в ту самую гиллигановскую вселенную, где счастье становится угрозой, а самый несчастный человек мира получает миссию вселенского масштаба.

Что происходит в шестой серии

Эпизод «HDP» разворачивает сюжет более острым углом. Кэрол сталкивается с открытием, которое меняет её прежние представления — и не в лучшую сторону. Параллельно мистер Диабате погружается в соблазны Города грехов, наблюдая, как мир вокруг него начинает жить по новым, опасно радостным правилам.

Команда, от которой ждут многого

Роли по-прежнему несут на себе Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Каролина Выдра («Доктор Хаус»). А над всем стоит Винс Гиллиган — человек, который превратил бытовую драму в «Во все тяжкие» в культурный феномен.

Его новый проект обещает меньше криминала, но больше абсурда и философии о том, что происходит, когда счастье становится вирусом. До финала сезона остаётся три серии — и кажется, самое странное ещё впереди.

