Что будет в 5 сезоне «Неуязвимого»: ждать еще целый год, но фанаты уже предсказали некоторые сюжетные повороты

27 апреля 2026 15:00
Кадр из мультсериала «Неуязвимый»

Посмотрим, совпадут ли ожидания с реальностью. 

На днях завершился четвёртый сезон мультсериала «Неуязвимый» — вышла его заключительная серия. Теперь зрителей волнует главный вопрос: когда шоу вернётся. Студия Amazon уже официально одобрила производство следующих эпизодов.

Если прежний график сохранится, новая часть появится не раньше 2027 года, предположительно в начале весны или конце зимы. С момента запуска проекта промежутки между сезонами традиционно составляли около двенадцати месяцев.

По сюжетным прогнозам, в пятом сезоне заметно усилится влияние персонажа по имени Динозавр. Велика вероятность, что именно он станет одним из ключевых оппонентов протагониста.

Обычно Prime Video публикует трейлеры и тизерные ролики за 4–5 месяцев до релиза. Исходя из этой логики, первые детали о новом сезоне могут обнародовать уже в этом году.

Есть все шансы, что пятый сезон окажется не финальным. Автор оригинальных комиксов Роберт Киркман ранее заявлял, что для полного раскрытия истории потребуется около восьми сезонов. Однако график и планы способны меняться. Сейчас стартует вторая половина сериала, поэтому в новых эпизодах наверняка появятся небольшие намёки на приближение развязки главных сюжетных линий.

Светлана Левкина
