Чем закончится история деда Славы: расписание финальных эпизодов «Вампиров средней полосы» в марте и где смотреть

Третий сезон «Вампиров средней полосы» в самом разгаре, а миллионы зрителей уже считают дни до развязки. Чем закончится история деда Славы и его семьи, когда выйдет финал и где смотреть последние серии — вопросы, которые сейчас звучат чаще всего.Сериал выходит на финишную прямую и внимание к нему особенное.

Вторая часть третьего сезона стартовала 27 февраля 2026 года на платформе START. Седьмой эпизод выйдет 6 марта, а финальная серия запланирована на 27 марта.

7 серия 6 марта

8 серия 13 марта

9 серия 20 марта

10 серия 27 марта

Именно она поставит точку в истории, которая с 2021 года держит в напряжении поклонников мистической саги из Смоленска.

В центре третьего сезона — открытое противостояние смоленского клана и уральских вампиров во главе с Борисом Феликсовичем. Конфликт больше нельзя замалчивать.

Под угрозой не только баланс между мирами, но и будущее семьи. Ольга готовится к рождению ребенка, Женька пытается контролировать Василиска, а дед Слава вновь вынужден принимать тяжелые решения.

Главную роль по-прежнему исполняет Юрий Стоянов. В проекте также задействованы Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков и Татьяна Догилева. Шоураннер финального сезона — Алексей Акимов.

Сериал доступен эксклюзивно на START, а также на Premier и Okko. Возрастное ограничение — 18+. Финал обещает закрыть все сюжетные линии и ответить на главный вопрос: сможет ли семья сохранить себя? И да. 4 сезона не будет. По крайне мере, так говорили авторы проекта, но кто знает, что покажут рейтинги.