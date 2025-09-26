Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?

Третий сезон «Алисы в Пограничье» завершается на оптимистичной ноте для Арису и Усаги, хотя последние мгновения снова намекают на зловещий поворот. Сюжет серий оказался очень захватывающим, а в кадре появились не только прежние герои, но и новые персонажи.

Одним из них является таинственный Человек в шляпе. Вокруг его личности уже строят обсуждения в Сети.

Человек в шляпе в сериале «Алиса в Пограничье»

Загадочный Человек в шляпе появляется перед Арису как хранитель тонкой грани между мирами. На прямой вопрос, не Джокер ли он, таинственный страж отвечает уклончиво. Он признается, что сам предпочел остаться в Пограничье из-за страха перед окончательной смертью, но при этом убеждает Арису принять свою судьбу.

Интересно, что в первоисточнике — манге — Джокер действительно изображен как некий проводник душ. Однако сериал предлагает свою трактовку: Человек в шляпе настаивает, что Джокер не является конкретной сущностью, а скорее представляет собой абстрактное понятие.

Значение карты Джокер в третьем сезоне «Алисы в Пограничье»

Символика карты Джокер раскрывается в одной из ключевых сцен третьего сезона. Таинственный Человек в шляпе предлагает Арису сыграть в необычную карточную игру.

Из колоды он извлекает две карты, давая герою право выбора. Но предупреждает: если рука Арису остановится на Джокере, возможность управлять своей судьбой будет утрачена.

Выбранная карта действительно оказывается Джокером. Арису понимает, что Джокера было два.

На упреки в нечестной игре страж Пограничья дает неожиданное объяснение. Он раскрывает математическую загадку колоды: сумма значений всех карт составляет 344 пункта.

Один Джокер превращает сумму в 365 — точное количество дней в году. Два Джокера дают 366 дней, соответствуя високосному году. Таким образом, карта-шут предстает не могущественным повелителем, а всего лишь «заполнителем пустот мироустройства».

Ранее портал «Киноафиша» писал про смысл названия культовой дорамы «Алиса в Пограничье».