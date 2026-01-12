Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Буратино» уже взял 2 млрд в прокате, и это только начало: известны даты выхода 2-ой части и даже 3-ей

«Буратино» уже взял 2 млрд в прокате, и это только начало: известны даты выхода 2-ой части и даже 3-ей

12 января 2026 16:40
Кадр из фильма «Буратино»

Да, экранизация показала, что зрители готовы идти в кино и платить за билеты.

«Буратино» неожиданно стал одним из главных кинохитов года. Всего за десять дней проката фильм собрал больше 2 млрд рублей. Для семейной сказки это почти рекордный результат. И здесь возникает главный вопрос — если история уже заработала такие деньги, будет ли продолжение?

Как сказка превратилась в кассовый успех

Новая экранизация по мотивам книги Алексея Толстого рассказывает о Папе Карло, который мечтает не о богатстве, а о детях. Его желание исполняется — из волшебного полена появляется Буратино. Дальше зрителей ждут приключения, опасности и знакомые с детства герои, но в современном киноформате.

Проект выпустила компания «НМГ Кинопрокат» при поддержке Первого канала и Кинопоиска. Такой союз сразу дал фильму широкий прокат и мощную рекламу.

Кадр из фильма «Буратино»

По сборам «Буратино» уже догнал «Простоквашино» — у обоих фильмов около 2 млрд рублей. Выше пока только «Чебурашка 2» с почти 5 млрд. Но даже на этом фоне результат сказки выглядит очень уверенно.

Продолжение — уже не вопрос

Ответ на главный вопрос уже есть. В разработке находятся сразу две новые части. Вторую планируют выпустить в 2028 году, третью — в 2029-м. Это означает одно — история Буратино в кино только начинается. И судя по сборам, зрители к этому полностью готовы.

Писали также как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки

Фото: Кадр из фильма «Буратино»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года Читать дальше 9 января 2026
«..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном «..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном Читать дальше 13 января 2026
Бу! Ра! Ти! Но! Почему деревянного мальчика зовут именно так — и при чем тут Италия: не все об этом знают Бу! Ра! Ти! Но! Почему деревянного мальчика зовут именно так — и при чем тут Италия: не все об этом знают Читать дальше 12 января 2026
Как звали Мастера? У Булгакова герой был без имени, но Бортко нарушил канон Как звали Мастера? У Булгакова герой был без имени, но Бортко нарушил канон Читать дальше 12 января 2026
«Чебурашка 2» рвет кассу, уже 4 млрд сборов, но зрителей волнует не это: почему у Чебурашки такие большие уши? «Чебурашка 2» рвет кассу, уже 4 млрд сборов, но зрителей волнует не это: почему у Чебурашки такие большие уши? Читать дальше 9 января 2026
Средиземье больше Австралии, а Мордор почти как Узбекистан: неожиданные размеры мира Толкиена в километрах Средиземье больше Австралии, а Мордор почти как Узбекистан: неожиданные размеры мира Толкиена в километрах Читать дальше 9 января 2026
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
Что произошло с беременными женщинами в 5 сезоне «Очень странных дел»: ответ создателей оказался страшнее ожиданий фанатов Что произошло с беременными женщинами в 5 сезоне «Очень странных дел»: ответ создателей оказался страшнее ожиданий фанатов Читать дальше 13 января 2026
«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год «С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год Читать дальше 13 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше