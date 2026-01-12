«Буратино» уже взял 2 млрд в прокате, и это только начало: известны даты выхода 2-ой части и даже 3-ей

Да, экранизация показала, что зрители готовы идти в кино и платить за билеты.

«Буратино» неожиданно стал одним из главных кинохитов года. Всего за десять дней проката фильм собрал больше 2 млрд рублей. Для семейной сказки это почти рекордный результат. И здесь возникает главный вопрос — если история уже заработала такие деньги, будет ли продолжение?

Как сказка превратилась в кассовый успех

Новая экранизация по мотивам книги Алексея Толстого рассказывает о Папе Карло, который мечтает не о богатстве, а о детях. Его желание исполняется — из волшебного полена появляется Буратино. Дальше зрителей ждут приключения, опасности и знакомые с детства герои, но в современном киноформате.

Проект выпустила компания «НМГ Кинопрокат» при поддержке Первого канала и Кинопоиска. Такой союз сразу дал фильму широкий прокат и мощную рекламу.

По сборам «Буратино» уже догнал «Простоквашино» — у обоих фильмов около 2 млрд рублей. Выше пока только «Чебурашка 2» с почти 5 млрд. Но даже на этом фоне результат сказки выглядит очень уверенно.

Продолжение — уже не вопрос

Ответ на главный вопрос уже есть. В разработке находятся сразу две новые части. Вторую планируют выпустить в 2028 году, третью — в 2029-м. Это означает одно — история Буратино в кино только начинается. И судя по сборам, зрители к этому полностью готовы.

