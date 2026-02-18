Будет ли «Крик 8»? Похоже, Сидни опять не удастся остановить маньяка

Меню
18 февраля 2026 13:00
Кадры из фильма «Крик 7»

Идеи продолжения уже есть.

«Крик 7» выходит в мировой прокат 27 февраля 2026 года. Paramount снова ставит на конец зимы — и это разумно: предыдущие части в это время собирали хорошую кассу без лишней конкуренции. На ту же дату крупных релизов не заявлено, так что у фильма есть шанс занять все экраны и спокойно собирать зрителей, пока не подоспеют следующие премьеры.

Но, возможно, эта часть опять не финал в истории Сидни. Изначально пятую и шестую части задумывали как начало новой трилогии про сестёр Карпентер, но потом курс поменяли.

Теперь седьмой фильм выглядит как очередной перезапуск — внутри уже запутанной вселенной. Станет ли он финалом или, наоборот, откроет дорогу новым сериям, пока непонятно.

Кевин Уильямсон, режиссёр новой части, уже намекнул, что думает и о восьмом фильме. По его словам, можно двинуться в Европу или снова заглянуть в Голливуд. Но все эти планы зависят от одного: как седьмой «Крик» покажет себя в прокате. Если зрители придут, франшизу точно еще не скоро закроют.

Фото: Кадры из фильма «Крик 7» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
