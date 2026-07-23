Ждать ли 10 сезон «Балабола»? НТВ не собирается сдаваться — вот что ждет Саню Балабина

Поклонникам «Балабола» не придется гадать, вернется ли на экраны Александр Балабин. Продолжение уже находится в работе, а создатели постепенно раскрывают подробности нового сезона. Зрителей ждут не только новые расследования, но и серьезные перемены в жизни любимых героев.

Когда выйдет 10 сезон

Хорошая новость для поклонников сериала — десятый сезон официально находится в производстве. Съемки проходят в Москве и Подмосковье, а премьера, по предварительным данным, состоится в 2027 году.

Точная дата выхода пока не объявлена, однако известно, что работу над продолжением начали еще до премьеры девятого сезона. Это говорит о том, что создатели изначально были уверены в будущем проекта.

Какие расследования ждут Балабина

Главной сюжетной линией нового сезона станет дело, связанное с преступлениями пятнадцатилетней давности. Балабин попытается выйти на людей, причастных к убийству отца Эдуарда Путилина, а заодно станет наставником молодого коллеги, мечтающего перейти в убойный отдел.

При этом без отдельных запутанных расследований тоже не обойдется. Героям предстоит разбираться с убийством на съемочной площадке, искать пропавшего ребенка, помогать дяде Мите и расследовать необычное дело, связанное с сайтом знакомств. Создатели обещают сохранить фирменное сочетание динамичного детектива, юмора и теплых человеческих историй.

Любимые герои снова вернутся

Константин Юшкевич вновь исполнит роль Александра Балабина, без которого уже невозможно представить сериал. Вместе с ним зрители увидят Вадима Андреева, Григория Сиятвинду, Юлию Такшину, Марию Пирогову, Ольгу Плешкову и других хорошо знакомых актеров.

Изменения коснутся и личной жизни героев. Балабину предстоит пережить непростой период в отношениях с Марьям, а также столкнуться с неожиданной новостью, которая может изменить его жизнь. Не останутся без внимания и другие персонажи, поэтому новый сезон обещает быть насыщенным не только расследованиями, но и эмоциональными событиями.

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