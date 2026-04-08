Вышли в 2026 году и уже завоевали миллионы фанатов: эти три дорамы можно посмотреть полностью — рейтинг сумасшедший

Первый месяц весны подошёл к концу. Зима ушла, а на экранах уже полностью вышли захватывающие дорамы. Мы расскажем о трех наиболее интересных.

Рейтинг на Кинопоиске — 9,2.

Главная героиня — дочь мясника Фань Чанъюй. В снежную бурю она случайно встречает наследника знатного рода Се Джэна. Он скрывает своё происхождение и хочет отомстить. Они оформляют фиктивный брак. Сначала это был расчёт, но со временем между ними зарождается настоящая любовь.

Судьба вовлекает их в кровавые сражения. Герои расстаются, проходят через испытания и снова встречаются на поле боя. Теперь им предстоит бороться за будущее страны.

В марте дорама стала главным китайским хитом 2026 года. История меняется от мести и романтики к масштабным войнам и политике. Актёры Чжан Линхэ и Тянь Сивэй идеально показали баланс силы и нежности в отношениях своих персонажей. Визуал получился дорогим и зрелищным. Финал вызвал спор: он мрачнее, чем в книге, и это понравилось не всем зрителям.

Рейтинг на Кинопоиске — 7,9.

Действие начинается в 1997 году. Сотрудница финансового надзора Хон Гым-бо заподозрила крупную компанию «Ханмин» в тене. Её информатор имел бухгалтерскую книгу с доказательствами. Информатор погиб в аварии, и Хон устроилась в «Ханмин» под прикрытием. Она выдала себя за выпускницу-студентку Хон Чан-ми. Задача усложнилась, когда новым директором стал Щин Чон-у — бывний парень Хон, у которого свои мотивы.

Эта корейская дорама стала одним из хитов начала 2026 года. С одной стороны, это приключение про борьбу с мощной компанией. С другой — тёплая история о женской дружбе. Отдельно можно отметить отображение эпохи: кассетные магнитофоны, старые мониторы и кассеты выглядят правдоподобно. В основе сюжета — самый большой финансовый кризис в Азии и его влияние на людей. В итоге получилась многослойная история с элементами авантюры, драмы и лёгкой комедии.

«Я подарю тебе вселенную»

Рейтинг на Кинопоиске 7,6

Молодой фотограф Сон Тхэ‑хён живёт для себя, но порой действует импульсивно. После одного необдуманного поступка ему приходится продать ценную вещь. Покупательницей становится девушка У Хён‑джин. Торг перерастает в ссору. Вскоре выясняется, что старшие брат и сестра героев собираются пожениться.

У новой пары рождается сын, Сон У‑джу. Через некоторое время родители ребёнка погибают в аварии. Опекунство над мальчиком ложится на плечи Сон Тхэ‑хона и У Хён‑джин. Они вынуждены построить новую семью ради племянника.

Дорама показывает трудности воспитания и находит в этом место для романтики. Роль малыша исполнил юный актёр Пак Ю‑хо. Его игра признают самой сильной стороной проекта: ребёнок уверенно держится в кадре и притягивает внимание.