«Бред сивой кобылы»: зрители объяснили, почему больше не могут смотреть «Тайны следствия» — неужели виновата Ковальчук?

В сети сотни комментариев, что пора бы эту долгоиграющую киноленту уже закончить.

«Тайны следствия» — один из самых долгоиграющих сериалов на российском телевидении, который идет уже 25 лет. Кто-то следит за историей с первых сезонов и по привычке включает новые серии. А кто-то давно выключил и больше не возвращается — и нередко причина одна и та же: главная героиня.

Одна роль на десятилетия

Анна Ковальчук играет Марию Швецову уже 2 десятка лет. В начале это был сильный, сдержанный и профессиональный образ, за которым действительно хотелось наблюдать. Но со временем героиня изменилась — и не в ту сторону, на которую рассчитывали зрители.

Манеры, интонации, отношение к работе и мужчинам стали другими. Для многих Швецова перестала быть живым персонажем и превратилась в набор привычных жестов и реплик.

«В первых сезонах она мне очень понравилась, а потом, чем дальше, тем хуже. Но здесь не только её вина: неудачные сценарии и слабые режиссёры тоже внесли свою лепту», «Недолюбливают, потому что неприятная. Может в театре хорошо играет, а этот сериал и ее роль в нем уже достали всех», «Досмотрел до конца. Личная жизнь Щвецовой — бред сивой кобылы», — пишут зрители.

Проблема усугубляется тем, что актриса почти не появляется в других экранных проектах. Один и тот же образ, повторяющийся из сезона в сезон, неизбежно утомляет. Даже те, кто когда-то искренне любил сериал, признаются: смотреть дальше стало сложно именно из-за главной героини.

Многие замечают и другое — исчезло ощущение вовлеченности. Если раньше в игре чувствовался азарт, то теперь все больше напоминает рутину. Как будто сериал давно перестал быть творческим вызовом и превратился в стабильную работу, от которой не хотят отказываться. Добавляют скепсиса и попытки актрисы в исторических ролях. Часть зрителей так и не приняла эти образы, считая их неубедительными.