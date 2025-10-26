Братья Дафферы раскрыли козырь Векны: в 5 сезоне «Очень странных дел» монстр станет сильнее и вот почему

Мир «Очень странных дел» снова на пороге апокалипсиса — и виноват, как водится, Векна. В финальном пятом сезоне, который завершит культовую сагу Netflix, этот монстр выйдет на новый уровень.

Братья Дафферы уже предупредили: «Он станет как Фредди Крюгер на стероидах». И это не метафора — теперь зло перестанет быть тенью и обретёт плоть.

Векна выходит из Изнанки

В прошлых сезонах он действовал исподтишка: проникал в головы подростков, ломал их изнутри, питался страхами и болью. Но в пятом сезоне границы между Изнанкой и миром Хокинса окончательно сотрутся. Дафферы объясняют, что теперь Векна сможет использовать свои силы в реальности — без ограничений, без барьеров.

Это уже не просто телепатический ужас, а физическая угроза. Мэтт Даффер назвал его «версией 2.0» — усовершенствованной, беспощадной, готовой разрушить всё, что встречается на пути.

Монстр с человеческим прошлым

Напомним, Генри Крил, ставший Векной, когда-то был участником экспериментов, в которых участвовала и Одиннадцатая. Именно она отправила его в Изнанку, когда тот перестал быть человеком. Там он и стал чудовищем.

Теперь же, возвращаясь в реальный мир, Векна несёт с собой не только тьму, но и жажду мести. И да — сражаться с ним придётся снова Одиннадцатой. Только теперь сил равных почти не осталось, пишет Soyuz.

Команда возвращается

В финальном сезоне зрители увидят всех любимых героев: Майка, Дастина, Лукаса, Макс, Стива, Нэнси, Хоппера и Джойс. Их объединит общая цель — остановить Векну до того, как он превратит Хокинс в филиал Изнанки.

Появится и новая загадочная героиня в исполнении Линды Хэмилтон — ходят слухи, что именно она может знать, как уничтожить монстра окончательно.

Финал, которого все боятся

Пятая глава выйдет в три части — 26 ноября, 25 и 31 декабря. После неё — никаких продолжений, только спин-оффы. Авторы обещают, что финал будет «грандиозным и эмоционально болезненным». Возможно, Одиннадцатая снова пожертвует собой. А может, Хокинс просто не переживёт своего последнего Рождества.

