Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Братья Дафферы раскрыли козырь Векны: в 5 сезоне «Очень странных дел» монстр станет сильнее и вот почему

Братья Дафферы раскрыли козырь Векны: в 5 сезоне «Очень странных дел» монстр станет сильнее и вот почему

26 октября 2025 08:27
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Пятая глава выйдет в три части — 26 ноября, 25 и 31 декабря.

Мир «Очень странных дел» снова на пороге апокалипсиса — и виноват, как водится, Векна. В финальном пятом сезоне, который завершит культовую сагу Netflix, этот монстр выйдет на новый уровень.

Братья Дафферы уже предупредили: «Он станет как Фредди Крюгер на стероидах». И это не метафора — теперь зло перестанет быть тенью и обретёт плоть.

Векна выходит из Изнанки

В прошлых сезонах он действовал исподтишка: проникал в головы подростков, ломал их изнутри, питался страхами и болью. Но в пятом сезоне границы между Изнанкой и миром Хокинса окончательно сотрутся. Дафферы объясняют, что теперь Векна сможет использовать свои силы в реальности — без ограничений, без барьеров.

Это уже не просто телепатический ужас, а физическая угроза. Мэтт Даффер назвал его «версией 2.0» — усовершенствованной, беспощадной, готовой разрушить всё, что встречается на пути.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Монстр с человеческим прошлым

Напомним, Генри Крил, ставший Векной, когда-то был участником экспериментов, в которых участвовала и Одиннадцатая. Именно она отправила его в Изнанку, когда тот перестал быть человеком. Там он и стал чудовищем.

Теперь же, возвращаясь в реальный мир, Векна несёт с собой не только тьму, но и жажду мести. И да — сражаться с ним придётся снова Одиннадцатой. Только теперь сил равных почти не осталось, пишет Soyuz.

Команда возвращается

В финальном сезоне зрители увидят всех любимых героев: Майка, Дастина, Лукаса, Макс, Стива, Нэнси, Хоппера и Джойс. Их объединит общая цель — остановить Векну до того, как он превратит Хокинс в филиал Изнанки.

Появится и новая загадочная героиня в исполнении Линды Хэмилтон — ходят слухи, что именно она может знать, как уничтожить монстра окончательно.

Финал, которого все боятся

Пятая глава выйдет в три части — 26 ноября, 25 и 31 декабря. После неё — никаких продолжений, только спин-оффы. Авторы обещают, что финал будет «грандиозным и эмоционально болезненным». Возможно, Одиннадцатая снова пожертвует собой. А может, Хокинс просто не переживёт своего последнего Рождества.

Читайте также: За полгода «Очень странные дела» посмотрели 404 000 000 часов: вот когда выйдет долгожданное продолжение

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов 95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов Читать дальше 25 октября 2025
Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать Netflix позарился на святое: финал «Очень странных дел» подсмотрели у одного из главных хорроров в истории – вам будет страшно засыпать Читать дальше 22 октября 2025
Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла? Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла? Читать дальше 25 октября 2025
Почему Белла из «Сумерек» зовет отца Чарли, а не «папа»? Деталь, которую многие фанаты так и не поняли Почему Белла из «Сумерек» зовет отца Чарли, а не «папа»? Деталь, которую многие фанаты так и не поняли Читать дальше 25 октября 2025
3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей 3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей Читать дальше 24 октября 2025
Как Идущие ходили в туалет в «Долгой прогулке» по Кингу? У многих зрителей от этих сцен — рвотные позывы Как Идущие ходили в туалет в «Долгой прогулке» по Кингу? У многих зрителей от этих сцен — рвотные позывы Читать дальше 23 октября 2025
Будет ли «Заклятие 4» последним? Правда о судьбе Уорренов и новых героях Будет ли «Заклятие 4» последним? Правда о судьбе Уорренов и новых героях Читать дальше 23 октября 2025
«Мы сделали все, что могли»: что стало с реальными Уорренами после «Заклятия: Последний обряд» – в фильме рассказали далеко не все «Мы сделали все, что могли»: что стало с реальными Уорренами после «Заклятия: Последний обряд» – в фильме рассказали далеко не все Читать дальше 23 октября 2025
Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети Читать дальше 26 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше