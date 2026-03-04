Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа»

Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа»

4 марта 2026 07:58
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Вот такой проект точно побил бы все рекорды на ТВ.

Кого зрители хотели бы увидеть в одном сериале, если собрать любимых героев вместе? Этот вопрос неожиданно вызвал бурное обсуждение в Сети. Поклонники криминальных проектов буквально расписали свой идеальный состав.

Безоговорочные лидеры — Семёнов, Брагин и Шибанов. Их называют «святой троицей» и уверены, что именно они могли бы вытянуть любой сюжет. Многие недоумевают, почему Паша Семёнов и Шибанов, работая в одном городе и занимаясь похожими делами, до сих пор ни разу не пересеклись. По мнению зрителей, такая встреча давно напрашивается.

Не меньше голосов у пары Расторгуев и Семёнов. Одни уверены, что их союз стал бы главным событием сезона. Другие считают Расторгуева слишком жёстким и тяжёлым персонажем для командной истории.

При этом часто предлагают объединить в одном деле Виктора Расторгуева, Павла Семёнова, Михаила Шибанова и Юрия Брагина.

Звучат и другие варианты: Фома и Семёнов в напарниках, Тихомиров и Фомин в одном расследовании, а также полноценное объединение героев «Невского», «Первого отдела» и «Шефа». Самая популярная идея — следствие ведёт Брагин, оперативную часть закрывает Шибанов, а Семёнов оказывается в центре громкого дела.

Пока это только зрительские фантазии. Но ясно одно: аудитория готова увидеть любимых персонажей в одной истории и уже знает, кто должен стоять у руля.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020), «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года Читать дальше 3 марта 2026
«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана» «Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана» Читать дальше 3 марта 2026
«3/10, пора закрываться», «Ну позорище!», «Вообще разочарование»: чем обернулся финал 5 сезона «Первого отдела» «3/10, пора закрываться», «Ну позорище!», «Вообще разочарование»: чем обернулся финал 5 сезона «Первого отдела» Читать дальше 3 марта 2026
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова «Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова Читать дальше 2 марта 2026
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея «Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея Читать дальше 1 марта 2026
Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Читать дальше 1 марта 2026
Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты Читать дальше 5 марта 2026
После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова» После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова» Читать дальше 5 марта 2026
Это будет «бомба»: что ждет зрителей в шестом сезоне «Первого отдела» — личная драма Брагина и не только Это будет «бомба»: что ждет зрителей в шестом сезоне «Первого отдела» — личная драма Брагина и не только Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше