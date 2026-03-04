Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа»

Вот такой проект точно побил бы все рекорды на ТВ.

Кого зрители хотели бы увидеть в одном сериале, если собрать любимых героев вместе? Этот вопрос неожиданно вызвал бурное обсуждение в Сети. Поклонники криминальных проектов буквально расписали свой идеальный состав.

Безоговорочные лидеры — Семёнов, Брагин и Шибанов. Их называют «святой троицей» и уверены, что именно они могли бы вытянуть любой сюжет. Многие недоумевают, почему Паша Семёнов и Шибанов, работая в одном городе и занимаясь похожими делами, до сих пор ни разу не пересеклись. По мнению зрителей, такая встреча давно напрашивается.

Не меньше голосов у пары Расторгуев и Семёнов. Одни уверены, что их союз стал бы главным событием сезона. Другие считают Расторгуева слишком жёстким и тяжёлым персонажем для командной истории.

При этом часто предлагают объединить в одном деле Виктора Расторгуева, Павла Семёнова, Михаила Шибанова и Юрия Брагина.

Звучат и другие варианты: Фома и Семёнов в напарниках, Тихомиров и Фомин в одном расследовании, а также полноценное объединение героев «Невского», «Первого отдела» и «Шефа». Самая популярная идея — следствие ведёт Брагин, оперативную часть закрывает Шибанов, а Семёнов оказывается в центре громкого дела.

Пока это только зрительские фантазии. Но ясно одно: аудитория готова увидеть любимых персонажей в одной истории и уже знает, кто должен стоять у руля.