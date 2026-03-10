Меню
Киноафиша Статьи Брагин, конечно, хорош: но эти 3 очаровательных злодея составят ему конкуренцию — их сериалы смотрятся на одном дыхании

Брагин, конечно, хорош: но эти 3 очаровательных злодея составят ему конкуренцию — их сериалы смотрятся на одном дыхании

10 марта 2026 15:13
Кадры из сериалов «Декстер», «Во все тяжкие», «Белый воротничок»

Они обаятельны и привлекательны.

Нередко зрители проникаются симпатией к злодеям в телесериалах, ведь их харизма и неоднозначность делают их особенно привлекательными. Можно сказать, что они составят достойную конкуренцию нашему Брагину из «Первого отдела». Рассказываю про сериальных преступников, завоевавших сердца зрителей по всему миру.

Первым в нашем списке является «Декстер», пожалуй, самый обаятельный серийный убийца. Декстер Морган работает в полиции Майами, находя преступников, которые избежали наказания, и вершит самосуд. Несмотря на то что он является серийным убийцей, зрители искренне сопереживают ему, переживая за его судьбу и боясь, что его поймают. Успех сериала настолько велик, что после восьми сезонов был выпущен продолжение под названием «Декстер: Новая кровь» в 2021 году, а в декабре 2024 года увидел свет приквел «Декстер: Первородный грех», за которым последовал сиквел «Декстер: Воскрешение» в 2025 году.

«Декстер»

Следующий в списке — Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». Этот персонаж, осознав, что его дни сочтены, решает обеспечить свою семью, начав заниматься производством запрещенных веществ. Зрители испытывают к нему целый спектр эмоций: от сопереживания до трепета, уважения и даже любви. Пять сезонов «Во все тяжкие» оставили никого равнодушным, заставляя зрителей с замиранием сердца следить за развитием событий.

«Во все тяжкие»

Еще одним харизматичным злодеем является Нил Кэффри из «Белого воротничка». Этот обаятельный мошенник покорил сердца многих зрительниц, став консультантом ФБР, чтобы избежать наказания. Вместе с агентами он ловит преступников, и его обаяние делает сериал особенно увлекательным. «Белый воротничок» состоит из шести сезонов и смотрится на одном дыхании, не оставляя равнодушным никого.

«Белый воротничок»

Фото: Кадры из сериалов «Декстер», «Во все тяжкие», «Белый воротничок»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
