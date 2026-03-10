Брагин, конечно, хорош: но эти 3 очаровательных злодея составят ему конкуренцию — их сериалы смотрятся на одном дыхании

Нередко зрители проникаются симпатией к злодеям в телесериалах, ведь их харизма и неоднозначность делают их особенно привлекательными. Можно сказать, что они составят достойную конкуренцию нашему Брагину из «Первого отдела». Рассказываю про сериальных преступников, завоевавших сердца зрителей по всему миру.

Первым в нашем списке является «Декстер», пожалуй, самый обаятельный серийный убийца. Декстер Морган работает в полиции Майами, находя преступников, которые избежали наказания, и вершит самосуд. Несмотря на то что он является серийным убийцей, зрители искренне сопереживают ему, переживая за его судьбу и боясь, что его поймают. Успех сериала настолько велик, что после восьми сезонов был выпущен продолжение под названием «Декстер: Новая кровь» в 2021 году, а в декабре 2024 года увидел свет приквел «Декстер: Первородный грех», за которым последовал сиквел «Декстер: Воскрешение» в 2025 году.

Следующий в списке — Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие». Этот персонаж, осознав, что его дни сочтены, решает обеспечить свою семью, начав заниматься производством запрещенных веществ. Зрители испытывают к нему целый спектр эмоций: от сопереживания до трепета, уважения и даже любви. Пять сезонов «Во все тяжкие» оставили никого равнодушным, заставляя зрителей с замиранием сердца следить за развитием событий.

Еще одним харизматичным злодеем является Нил Кэффри из «Белого воротничка». Этот обаятельный мошенник покорил сердца многих зрительниц, став консультантом ФБР, чтобы избежать наказания. Вместе с агентами он ловит преступников, и его обаяние делает сериал особенно увлекательным. «Белый воротничок» состоит из шести сезонов и смотрится на одном дыхании, не оставляя равнодушным никого.