Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша

5 марта 2026 15:00
Кадр из сериала «Березка»

Сериал посвящен легендарному ансамблю. 

За последние годы в России было снято немало интересных саг, в том числе сериал «Березка». Он собрал одних из лучших актеров, а сюжетные линии весьма закручены.

О чем сериал

Новая мелодрама показывает закулисье легендарного советского танцевального ансамбля в период с 1984 по 1991 год. В центре сюжета три героини. Это провинциалка Вари, амбициозная Эдита и москвичка Лена. Фильм строит историю вокруг их судеб. В основе — ревность и борьба за место в составе. Параллельно разворачиваются сложные личные отношения. На фоне действий показан и контрабандный поток. Все это происходит на фоне развала СССР и меняющегося времени

Почему стоит посмотреть

Я в полном восторге от этого сериала. Танец в нем — чистая красота: каждый скользящий шаг завораживает и притягивает взгляд. Атмосфера СССР передана идеально. Закулисная сторона истории потрясает: видно, какую цену платили артисты за идеальное выступление. Игра Лидии Вележевой, Марии Порошиной, Алены Коломиной и Анастасии Стежко держит в напряжении и не отпускает. Особенно стоит выделить игру Нины Усатовой. Она играет костюмера ансамбля Ларису Алексеевну. Это очень фактурный и самобытный персонаж. При этом сочетание мелодрамы, биографии и исторического фона делает сериал идеальным выбором для вечера.

Фото: Кадры из сериала «Березка»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
