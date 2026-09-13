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Киноафиша Статьи Богатый наследник влюбляется в простушку с улицы: выбрала 3 моих любимых турецких сериала с таким сюжетом

Богатый наследник влюбляется в простушку с улицы: выбрала 3 моих любимых турецких сериала с таким сюжетом

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»

Хоть и банально, но затягивает с первой серии.

Классическая история о богатом наследнике и девушке не из его круга по-прежнему работает безотказно. Я выбрала три сериала, где любовь сталкивается с семейными тайнами, разницей в статусе и обстоятельствами, которые явно не собираются облегчать жизнь героям.

«Розы и грехи» — любовь после большой тайны

Серхат привык считать свою жизнь идеальной: успешный бизнес, любимая жена и две дочери. Всё меняется, когда мужчина узнаёт, что у супруги есть ещё один ребёнок — и, кажется, вовсе не от него.

В поисках правды Серхат знакомится с Зейнеп, бедной девушкой-флористом. Она оказывается полной противоположностью его обеспеченной и неверной жены. С этого момента семейная драма постепенно превращается в новую историю любви.

«Зимородок» — когда брак становится сделкой

«Зимородок»

Сейран и Суна выросли в семье, где прекрасно знают цену выгодному браку. Поэтому предложение влиятельного Халиса Корхана найти невесту его внуку Фериту становится для семьи настоящим шансом.

Так Сейран неожиданно оказывается рядом с богатым наследником. Только вот изменить человека, который совершенно не хочет меняться, оказывается намного сложнее, чем выйти за него замуж.

«Ты тот, кого я люблю» — новая история любви

Современная новинка «Ты тот, кого я люблю» выходит с 2026 года. В центре истории — любовь, которой явно предстоит пройти через непростые обстоятельства. Главные роли исполняют Айтач Шашмаз и Хелин Кандемир.

Сериал относится к драме и мелодраме, поэтому здесь стоит ждать не только романтики, но и эмоциональных испытаний для героев.

Получилась отличная тройка для тех, кто любит турецкие истории, где любви обязательно мешает либо разница в статусе, либо семья, либо тайна из прошлого. А значит, спокойно посмотреть одну серию и пойти спать, скорее всего, снова не получится.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Ты тот, кого я люблю»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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