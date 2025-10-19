Меню
Киноафиша Статьи Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета

Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета

19 октября 2025 18:37
Кадр из фильма «Хоббит»

Его многие не заметили, а зря.

В Сети всё чаще обсуждают сцену из первой части «Хоббита», где Бильбо Бэггинс якобы спасает гномов от троллей. Фанаты называют это классикой, но если включить логику — всё рассыпается.

Хитрость, которая не сработала

По задумке сценаристов, Бильбо тянет время, болтая с троллями о паразитах в мясе, пока не подоспеет Гэндальф. Но вот в чём загвоздка: рассвет — единственное, что могло спасти пленников. А до него было ещё несколько часов.

То есть никакие разговоры не могли «дотянуть» до утра — тролли давно бы поужинали. Даже если бы Гэндальф стоял за кустом с часами, никакая болтовня хоббита не растянула бы ночь настолько.

Кадр из фильма «Хоббит»

Магия, которая ничего не решала

Когда Гэндальф эффектно врывается в сцену с криком «Рассвет идёт!», кажется, что именно он вызывает солнце. Но нет — оно просто встало само по расписанию. Маг ничего не сделал, кроме красивого жеста. Получается, и герой не спас, и волшебство не помогло. Всё сработало само собой.

«Бильбо своими словами не отвращал, но, наоборот, привлекал троллей к мысли о том, что с гномами надо расправиться. Если вслушаться в его слова, можно понять, что он словно бы подговаривал троллей съесть гномов поскорее. И если бы эти громады послушали, а Гэндальф чуток подзадержался – закончилась бы гномья военная кампания значительно раньше», — пишет Хомо Люденс.

Когда ляп становится легендой

Вот он, тот самый киноляп: тролли не могли застыть от солнца, если бы прошло всего несколько минут, — они бы давно поели. Но зритель не замечает подмены, потому что сцена подана идеально — с юмором, ритмом и ощущением «великого спасения».

Бильбо не герой-стратег, а просто счастливчик, которому повезло оказаться в нужное время суток. И, возможно, именно в этом секрет Толкина и Джексона — даже нелепая случайность может выглядеть как судьбоносное чудо, если снять её с правильным освещением.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
