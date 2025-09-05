Меню
Киноафиша Статьи Безруков — Алехин, а Кологривый — Таманцев: на экраны выйдет новая версия «В августе 44-го»

Безруков — Алехин, а Кологривый — Таманцев: на экраны выйдет новая версия «В августе 44-го»

5 сентября 2025 15:13
Кадр из фильма «Август»

Лента «Август» снята по культовой книге «Момент истины».

Военные фильмы всегда занимали особое место в кинематографе России и СНГ. Память о фронтовых подвигах переносили на экран максимально бережно.

Очень часто в этом режиссеры полагались на литературные источники. К примеру известный роман «Момент истины» (другое название «В августе 44-го») был экранизирован несколько раз.

И новый вариант по культовой книге выходит на экраны уже в этом году, 25 сентября. Главные роли на этот раз достались Сергею Безрукову и Никите Кологривому.

Сюжет фильма «Август»

Действие фильма «Август» разворачивается в глухих лесах Западной Беларуси летом 1944 года. Недавно освобождённые территории становятся опасной зоной — здесь скрываются вражеские диверсионные группы, оставленные в советском тылу.

Войска уже переходят границу, но удар в спину может остановить наступление. Единственные, кто способен предотвратить катастрофу — это оперативники Смерша. Им предстоит тихая и безжалостная война.

Кадр из фильма «Август»

Детали фильма «Август»

Режиссёрами фильма «Август» стали Никита Высоцкий и Илья Лебедев. На роль Алехина сразу пригласили Сергея Безрукова — создатели видели только его, несмотря на разницу в возрасте с персонажем.

Никита Кологривый подошёл на роль Таманцева — хулиганистого и остроумного. А Павел Табаков воплотил образ Блинова, москвича из интеллигентной семьи. Однако именно подбор актёров вызвал у зрителей самые жаркие споры после выхода трейлера.

Кадр из фильма «Август»

Некоторые считают, что кастинг был ошибкой, а другие уверены, что именно сейчас авторы попали в точку.

«Сергей Безруков в роли капитана Алёхина. Я не против Безрукова, но не когда он вдвое старше своего героя», «По трейлеру есть все шансы, что это будет лучший Таманцев. Галкин был хорош, но он простоват для этой роли. Кологривый тут прямо в точку», «Безруков, хоть и вызывает улыбку в некоторых проектах своим самолюбованием, вполне может отлично вытянуть Алехина, несмотря на возраст», «Кологривый, вероятно, справится», — пишут комментаторы.

Кстати, версия 2000 года, в которой снялись Евгений Миронов и Владислав Галкин, категорически не понравилась автору книги Владимиру Богомолову.

«Картина превратилась в примитивный боевичок...», — говорил он.

До новой адаптации писатель не дожил. Создатели очень хотели назвать фильм «Момент истины». Но Богомолов когда-то твердо сказал, что разрешает любые экранизации, но это название останется только у романа. Его наследники и по сей день исполняют волю писателя.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему все-таки именно Безрукова взяли на роль Саши Белого.

Фото: Кадры из фильма «Август» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
