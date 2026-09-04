Без этого фильма про «Мстителей» понять «Доктор Дум» не получится: вот только он еще даже не вышел

Многие зрители уже готовятся к выходу «Доктора Дума» и пытаются разобраться, какие фильмы Marvel нужно пересмотреть перед премьерой. Из-за огромного количества проектов во вселенной Мстителей легко запутаться и решить, что придётся заново смотреть десятки часов контента.

Но на самом деле для понимания новой истории не обязательно проходить всю франшизу с самого начала. Достаточно обратить внимание всего на один фильм, который даёт ключевые детали о событиях, героях и мире, где появится новый главный противник.

Перезапуск «Мстителей: Финал» под названием «На бис» братья Руссо, выступающие режиссерами фильма, считают важной частью подготовки к выходу «Мстителей: Доктор Дум». По их словам, новую версию стоит обязательно посмотреть перед следующим крупным событием Marvel.

Обновленный вариант длится 185 минут — это на четыре минуты больше оригинальной версии, вышедшей в 2019 году. При этом речь идет не просто о возвращении ранее удаленных сцен: в Marvel заявили, что дополнительные эпизоды были специально сняты уже во время работы над «Доктором Думом».

Какие именно моменты появятся в фильме, пока не раскрывается. Однако среди поклонников популярна теория, что новые сцены могут показать знакомое «ограбление времени» из другой перспективы — например, глазами Виктора фон Дума. Такая версия выглядит логично на фоне возвращения Роберта Дауни-младшего в роли нового персонажа Marvel.

Расширенная версия «Мстителей: Финал» выйдет 25 сентября, а премьера «Доктора Дума» запланирована на 18 декабря.

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