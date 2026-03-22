Киноафиша Статьи Беляш-драчун и шашлык-убийца: даже зумеры пересматривают эти 3 серии «Следа» – абсурдно настолько, что даже хорошо

Беляш-драчун и шашлык-убийца: даже зумеры пересматривают эти 3 серии «Следа» – абсурдно настолько, что даже хорошо

22 марта 2026 21:31
Кадр из сериала «След»

Подростки называют эти эпизоды «Моей Римской империей».

«След» давно перестал быть обычным процедуралом про экспертов в халатиках. Со временем он превратился в отдельный жанр — абсурдный детективный фольклор, который в середине 2020-х внезапно открыли для себя зумеры.

В соцсети Х серии пересматривают не ради интриги, а как чистый сюр: скринят, цитируют и искренне восхищаются тем, до каких высот может дойти сценарная фантазия.

Кадр из сериала «След»

«Воскресные шашлыки»

В этой серии с аппетитным названием, например, натурально появляется шашлык-убийца. Люди едут отдыхать, жарят мясо — и внезапно умирают.

Причина оказывается настолько приземлённой и одновременно дикой, что кажется невозможным отыграть эпизод с серьезными лицами. Но звезды «Следа» – смогли!

«Первая смена»

Здесь у нас уже загадочные смерти преподавателей в школе. Мрачно, жестоко и очень запутано. Но под финал – абсолютно абсурдно.

Не будем ходить вокруг да около – убийцей оказалась старшая сестра погибшего школьника, но вот способ убийства, мягко говоря, очевидным не назвать.

Кадр из сериала «След»

«Смерть пельменям»

Возвращаемся к гастрономическим сериям. Тут у нас посреди улицы в стычке с юношей в костюме беляша погибает подросток в костюме пельменя, и ФЭС расследует это с тем же пафосом, что и заказные убийства.

Ах да, хозяин кафешки, у которого работали драчуны, узнав о трагедии подавился пельменем. Надо ли что-то еще объяснять?

Фото: Кадр из сериала «След»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
