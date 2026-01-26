Один из худших фильмов 2026 года уже определен: Бекмамбетов получил 26% на RT — это позор

Критики разгромили релиз, который даже зрители еще не видели.

На этой неделе выходит новая картина российского режиссёра Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать». Главную роль в ней исполнил голливудская звезда Крис Пратт, известный по франшизе «Стражи Галактики».

Однако первые отзывы критиков, которые уже увидели фильм, оказались разочаровывающими. На Rotten Tomatoes ленте присвоили всего 26% свежести.

Сюжет фильма «Казнить нельзя помиловать»

Действие фильма переносит в недалёкое будущее, где резко возросло количество преступлений, караемых смертной казнью. Главный герой — детектив, которого самого обвиняют в совершении жестокого убийства.

Ему даётся всего 90 минут, чтобы найти настоящего преступника и доказать свою невиновность. Если он не уложится в этот срок, искусственный интеллект, управляющий системой правосудия, автоматически вынесет ему смертный приговор.

Критики о фильме «Казнить нельзя помиловать»

Критики отмечают, что в основе фильма лежит интересная концепция, отсылающая к динамичным боевикам прошлых лет. Однако многие проводят параллели с другим провальным проектом Бекмамбетова — «Войной миров» 2025 года, где он выступил в качестве продюсера.

Основные претензии касаются визуальной составляющей и актёрской игры. Рецензенты ругают картину за нелепую, порой хаотичную операторскую работу, скучные и предсказуемые экшен-сцены, а также за слабое исполнение ролей.