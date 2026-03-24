«Бегите глупцы» от Гэндальфа стало мемом, но он никогда так не говорил: в русском переводе «Властелина колец» всё переврали

«Властелин колец» подарил фанатам не только поводы для теорий, но и множество интернет-мемов. Один из самых узнаваемых связан с моментом гибели Гэндальфа, когда он срывается в пропасть вместе с Балрогом.

Многие уверены, что последними словами волшебника были: «Бегите, глупцы!». Однако в оригинале все не так.

Слова Гэндальфа

Маг произносит едва слышную реплику. В оригинале она звучит как «Летите, глупцы!». Питер Джексон намеренно сохранил глагол «fly» в том виде, в каком он встречается в книге, отдавая дань литературному первоисточнику.

Как понять эту фразу

Поклонники не раз пытались истолковать сказанное. По одной из версий, Гэндальф советовал призвать гигантских орлов и добраться до Мордора по воздуху. Но эта теория вызывает много вопросов.

Во-первых, открытый перелёт на таких существах нарушил бы главное условие похода — скрытность. Спутники Саурона быстро заметили бы такое передвижение.

Во-вторых, эти птицы у Толкина — не безотказные летательные средства, а независимые существа со своей волей. Использовать их как транспорт для всей группы было невозможно.

Толкин употреблял слово «fly» в переносном смысле, имея в виду «спасайтесь, кто как может». Переводчики адаптировали фразу как «бегите», чтобы передать её суть на русском языке.