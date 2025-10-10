Авторы «Олдскула» попытались скрыть школу из сериала, но в Сети ее вычислили: оказывается, Мария Павловна преподает в Бутово

В Сети уже стартовал показ сериала «Олдскул» с блестящей Марией Ароновой в центре сюжета. Актриса создала образ преподавательницы математики Марии Павловны Трифоновой — женщины, удостоенной титула «Учитель года СССР» в последний год существования советской образовательной системы.

Сейчас проект приближается к финалу — осталось всего два эпизода, что только усиливает зрительский интерес. Особое внимание публики привлекли удивительно достоверные школьные пространства. Оказалось, съёмки проходили в реальных местах.

Образ школы в сериале «Олдскул»

В первом эпизоде «Олдскула» зрители видят школу с запоминающимся логотипом — стилизованной буквой «Ф» и табличкой «Фаворит. Школа лидеров». Организацию придумали специально для сериала, но съёмки проводили в настоящем помещении.

Создатели открыто признавались, что использовали реальную локацию, но не сообщали детали. Однако в интернете пользователи быстро установили, где именно снимали школьные сцены.

Школа, в которой снимали сериал «Олдскул»

Школу легко узнать по характерному дизайну — светлым стенам в стиле лофт и нестандартным синим дверям с круглыми окошками.

Съёмки проходили в современной школе «Формула», расположенной в жилом комплексе «Белые ночи» в столичном Бутово. Создатели даже сохранили в кадре оригинальную эмблему с буквой «Ф», лишь слегка изменив название. Учебное заведение открылось недавно, 4 года назад.

Для некоторых планов использовали и другое здание — образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ. В общих планах можно разглядеть характерный коричневый кирпичный фасад, пишет Parents.

Ранее портал «Киноафиша» рассказывал, что «Олдскул» с Ароновой получит 2 сезон.