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Киноафиша Статьи Тили-тили-тесто, жених и невеста? Автор «Смешариков» поставил точку в слухах о романе Бараша и Нюши

Тили-тили-тесто, жених и невеста? Автор «Смешариков» поставил точку в слухах о романе Бараша и Нюши

19 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Эту сюжетную линию развивать не планируют.

В «Смешариках» отношения Нюши и Бараша годами остаются одной из самых заметных сюжетных линий. Они явно нравятся друг другу, могут ревновать, ссориться и переживать из-за взаимных чувств, но до настоящих отношений дело так и не доходит. И, судя по объяснениям создателей, это сделано намеренно.

Авторы изначально представили героев подростками примерно 14–15 лет. Поэтому их романтика построена лишь на первых симпатиях, сомнениях и неуверенности. Нюша и Бараш ещё сами не до конца понимают свои чувства и часто ведут себя противоречиво.

Кадр из мультсериала «Смешарики»

Именно поэтому сценаристы не спешат сводить их окончательно. Один из авторов проекта Илья Чернов объяснял, что эта линия должна оставаться ненавязчивой.

«Это первые отношения, когда человек ещё сомневается в себе и не знает, нравится ли он другому. Здесь важнее намёки и недосказанность, а не чёткий роман», — говорил он.

Если Нюша и Бараш окончательно станут парой, эта сюжетная линия потеряет смысл. Для авторов важнее показать, как герои учатся понимать себя и свои чувства, а не привести их к обязательному романтическому финалу.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультсериала «Смешарики»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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