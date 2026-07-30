3 самые долгожданные премьеры августа: детектив от создателя «Американской истории ужасов» и не только

Август порадует любителей сериалов не только долгожданными продолжениями, но и несколькими яркими новинками. Среди десятков премьер особенно выделяются три проекта, которые уже сейчас вызывают большой интерес у зрителей: возвращение одного из самых добрых сериалов последних лет, продолжение масштабной экранизации культового романа и загадочная подростковая драма с атмосферой «Элиты».

«Тед Лассо» возвращается спустя три года

Одной из главных премьер месяца станет четвертый сезон «Теда Лассо», который выйдет 5 августа.

После долгого перерыва харизматичный тренер снова отправится в Лондон. Правда, на этот раз ему предстоит работать уже не с мужской, а с женской футбольной командой. Создатели обещают сохранить фирменный юмор, теплую атмосферу и вдохновляющую историю, за которую сериал полюбили миллионы зрителей по всему миру.

При этом новый сезон вызывает особый интерес еще и потому, что ранее исполнитель главной роли Джейсон Судейкис говорил, что история должна закончиться на третьем сезоне.

Финал «Сто лет одиночества» уже близко

26 августа выйдет второй и заключительный сезон экранизации знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

Продолжение расскажет о последних десятилетиях жизни семьи Буэндиа и покажет, чем закончится история легендарного Макондо. Первый сезон получил высокие оценки зрителей благодаря бережному отношению к первоисточнику и впечатляющей визуальной составляющей, поэтому ожидания от финала остаются очень высокими.

«Осколки» сравнивают с «Элитой»

Еще одна громкая новинка августа — сериал «Осколки», премьера которого состоится 5 августа.

Действие разворачивается в элитной школе Лос-Анджелеса начала 1980-х годов. После появления загадочного новенького привычная жизнь учеников рушится, а серия жестоких убийств заставляет каждого скрывать свои тайны.

Проект уже сравнивают с популярной испанской «Элитой», хотя в основе истории лежит роман Брета Истона Эллиса. Кроме того, одним из создателей сериала выступил Райан Мерфи, известный по «Американской истории ужасов» и «Монстрам».

Август обещает быть насыщенным для любителей сериалов. Возвращение «Теда Лассо», финал «Сто лет одиночества» и загадочные «Осколки» вполне могут стать главными премьерами месяца, которые будут обсуждать еще долго после выхода первых серий.

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