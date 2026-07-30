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3 самые долгожданные премьеры августа: детектив от создателя «Американской истории ужасов» и не только

30 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Тед Лассо», «Осколки»

Есть очень интересные проекты.

Август порадует любителей сериалов не только долгожданными продолжениями, но и несколькими яркими новинками. Среди десятков премьер особенно выделяются три проекта, которые уже сейчас вызывают большой интерес у зрителей: возвращение одного из самых добрых сериалов последних лет, продолжение масштабной экранизации культового романа и загадочная подростковая драма с атмосферой «Элиты».

«Тед Лассо» возвращается спустя три года

Одной из главных премьер месяца станет четвертый сезон «Теда Лассо», который выйдет 5 августа.

После долгого перерыва харизматичный тренер снова отправится в Лондон. Правда, на этот раз ему предстоит работать уже не с мужской, а с женской футбольной командой. Создатели обещают сохранить фирменный юмор, теплую атмосферу и вдохновляющую историю, за которую сериал полюбили миллионы зрителей по всему миру.

При этом новый сезон вызывает особый интерес еще и потому, что ранее исполнитель главной роли Джейсон Судейкис говорил, что история должна закончиться на третьем сезоне.

Финал «Сто лет одиночества» уже близко

Кадр из сериала «Сто лет одиночества»

26 августа выйдет второй и заключительный сезон экранизации знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

Продолжение расскажет о последних десятилетиях жизни семьи Буэндиа и покажет, чем закончится история легендарного Макондо. Первый сезон получил высокие оценки зрителей благодаря бережному отношению к первоисточнику и впечатляющей визуальной составляющей, поэтому ожидания от финала остаются очень высокими.

«Осколки» сравнивают с «Элитой»

Еще одна громкая новинка августа — сериал «Осколки», премьера которого состоится 5 августа.

Действие разворачивается в элитной школе Лос-Анджелеса начала 1980-х годов. После появления загадочного новенького привычная жизнь учеников рушится, а серия жестоких убийств заставляет каждого скрывать свои тайны.

Проект уже сравнивают с популярной испанской «Элитой», хотя в основе истории лежит роман Брета Истона Эллиса. Кроме того, одним из создателей сериала выступил Райан Мерфи, известный по «Американской истории ужасов» и «Монстрам».

Август обещает быть насыщенным для любителей сериалов. Возвращение «Теда Лассо», финал «Сто лет одиночества» и загадочные «Осколки» вполне могут стать главными премьерами месяца, которые будут обсуждать еще долго после выхода первых серий.

Ранее мы писали: Про «Трассу» все слышали, но у Okko есть и другие качественные детективы: выбрала 3 сериала с закрученным сюжетом.

Фото: Кадр из сериала «Тед Лассо», «Осколки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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