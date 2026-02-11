Меню
Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки

11 февраля 2026 13:46
Кадры из сериалов «Эпидемия», «Топи», «Выжившие», «Территория»

Они показывают героев в изоляции.

Российское кино всё чаще рисует страну не как привычную декорацию, а как место особой силы. Это мир закрытых городов, странных посёлков и особых зон, где обычные правила уже не действуют.

После выхода «Резервации» многие зрители назвали сериал нашим ответом Стивену Кингу. И неудивительно: изолированное пространство, гнетущая атмосфера и чувство, что что-то не так, всегда работают на ура. Если вам близка мысль, что аномалия может скрываться не где-то далеко, а буквально за углом, обратите внимание на четыре сериала.

«Эпидемия»

Формально сериал рассказывает о вспышке смертельного вируса. Но по сути, это история о стране, которая медленно, но верно превращается в огромную запретную зону. Города опустели, дороги стали опаснее дикого леса, а каждый новый пункт на карте — это потенциальная ловушка.

Проект пугает именно тем, как стремительно рушится привычный уклад. Герои остаются один на один с абсолютным хаосом.

Кадр из сериала «Эпидемия»

«Топи»

Глухая деревня, куда герои приезжают в поисках избавления, сама становится их кошмаром. «Топи» — это особая аномалия, которая действует прежде всего на сознание. Место словно вытягивает наружу самые тёмные страхи, затаённые грехи и человеческие слабости.

Реальность здесь постоянно колеблется и меняется. В определённый момент зритель уже не может понять, где заканчивается мистика и начинается общее помешательство.

Кадр из сериала «Топи»

«Выжившие»

Действие происходит в мире после катастрофы. Знакомая Россия превратилась в набор разрозненных территорий. Каждая деревня теперь живёт как отдельная реальность со своими правилами.

Сериал привлекает тем, что главная аномалия здесь — это не природный катаклизм и не чудовище. Самая большая странность кроется в людях, которые разучились думать о завтрашнем дне и смирились с жизнью без будущего.

Кадр из сериала «Выжившие»

«Территория»

Северная тайга в этом сериале сама становится угрозой. Люди здесь бесследно исчезают, а древние силы не признают современных законов. «Территория» превращает дикую природу в полноценную аномалию, где человек — лишь временный гость, и нередко — жертва.

Кадр из сериала «Территория»
Светлана Левкина
