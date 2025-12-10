Аниматроников из культовых игр будет на экране еще больше? Объясняем обе сцены после титров хоррора «Пять ночей с Фредди 2»

Загадочный финал хоррора «Пять ночей с Фредди 2» оставил слишком много вопросов, чтобы история на этом закончилась. Похоже, что противостояние между Майком и ожившими аниматрониками ещё далеко от завершения.

Сюжет фильма «Пять ночей с Фредди 2»

Эбби очень хочет повидаться со своими необычными друзьями — аниматрониками из пиццерии. Но её брат, Майк, твёрдо намерен оградить сестру от этого мрачного места и мечтает, чтобы она завела друзей среди обычных детей.

Однако Эбби всё равно находит способ вернуться в пиццерию. Вместо ожидаемых встреч она обнаруживает там только забытое игрушечное радио.

Через него голос аниматроника Чики зовёт девочку в другое место — в самую первую пиццерию сети. Послушавшись, Эбби отправляется туда и неожиданно попадает в смертельную ловушку. Её захватывает Марионетка, в которой заточена душа девочки по имени Шарлотта — одной из первых жертв чудовищного Спрингтрапа.

Сцены после титров в фильме «Пять ночей с Фредди 2»

Финал хоррора не стал ставить точку, а, наоборот, открыл сразу несколько новых путей для франшизы. После титров зрителей ждут две важные сцены.

В первой группа охотников за трофеями пробирается в разрушенную пиццерию, чтобы разжиться реквизитом для «аттракциона ужасов» — это прямая отсылка к Fazbear's Fright из третьей игры. В потайной комнате они находят, казалось бы, мёртвого Уильяма Афтона в изношенном костюме Спрингтрапа. Но внезапно его глаз вспыхивает зловещим фиолетовым светом.

После всех титров идёт аудиосцена: старая кассета с голосом Генри. Он в панике предупреждает Майка, чтобы тот не возвращался, потому что «Марионетка уже рядом», после чего запись резко обрывается.

Эти сцены чётко намечают будущее: третий фильм, скорее всего, будет построен вокруг аттракциона Fazbear's Fright и возвращения Спрингтрапа как главной угрозы. Есть даже теория, что двум главным злодеям — Марионетке и Спрингтрапу — посвятят отдельные фильмы, что может растянуть историю на четвёртую часть.

Кроме того, в кошмарной сцене с Ванессой мелькнул образ Цирковой Бейби из игры «Sister Location». Это камео выглядит как намёк на то, что в следующих фильмах появятся и новые, ещё более пугающие аниматроники, расширяя вселенную дальше.

