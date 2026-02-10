Меню
Киноафиша Статьи Аналог «Твин Пикс» от Netflix находится в топах на Rotten Tomatoes: критики окрестили сериал «сенсацией» и ставят 89%

10 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Непослушные»

Все серии можно посмотреть разом.

Поклонники мрачной атмосферы и таинственности маленьких городков в стиле «Твин Пикс» могут порадоваться. Netflix выпустил мини-сериал, который является настоящим лакомством для любителей запойного просмотра. Все эпизоды «Непослушных» уже есть на платформе. На данный момент проект уже удостоился рейтинга одобрения критиков в 78% на Rotten Tomatoes.

Сюжет сериала «Непослушные»

Два ученика академии для трудных подростков пытаются сбежать, но их ловят. Однако это не становится концом их приключений, а, наоборот, открывает новое расследование. Вместо наказания им предлагают сотрудничать с полицией.

Объединившись с новым полицейским, эта необычная троица берется за раскрытие самых темных тайн городка. На протяжении восьми серий герои будут следовать по следу заговоров, используя свои уличные навыки и нестандартный подход к решению проблем.

Критика сериала «Непослушные»

Первоначальный рейтинг в 89% на Rotten Tomatoes основан всего на девяти рецензиях и, как видно, он не сильно изменился за полгода по мере поступления новых отзывов. Тем не менее, критики не так много. Большинство пользователей положительно отозвались о проекте.

«Не включайте сериал, если не готовы провести восемь часов за просмотром этого захватывающего шоу», «Атмосферный, смешивающий разные жанры проект, который восемь эпизодов держит в напряжении и одновременно трогает душу», — пишут зрители в своих комментариях.

Составьте собственное мнение, ведь все восемь эпизодов уже доступны на Netflix 25 сентября. Стоит посмотреть на Тони Коллет в новой непохожей на ее другие проекты роли.

Фото: Кадр из сериала «Непослушные»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
