Американцы встретили Новый год с «Морозко» и не могут это забыть: «Полный треш, детям не показывать»

21 января 2026 20:33
Кадр из фильма «Морозко»

Иностранные зрители оказались впечатлены.

Сказка «Морозко» давно стала частью новогодней традиции в России. Многие выросли на этой истории, где добро и зло видны сразу, а каждый герой получает по заслугам. Для нас это светлая и простая зимняя сказка.

Но взгляд со стороны может быть неожиданным. Как выяснилось, недавний просмотр «Морозко» иностранной аудиторией обернулся настоящим культурным шоком. То, что для нас — милая классика, для них открылось с совершенно неожиданной стороны.

Отзывы американцев

Американские зрители, посмотрев «Морозко», признались в соцсетях, что восприняли фильм как настоящий хоррор. Больше всего их напугал образ Бабы-Яги в исполнении Георгия Милляра.

«Это было жутко, особенно её голос. Я, взрослый человек, после просмотра включил во всём доме свет. Детям такое точно нельзя показывать», — писали они.

Других шокировал сам Морозко, который безжалостно замораживал деревья и птиц. Непонятной и пугающей показалась им и внешность Марфушки с её ярким гримом. Даже поведение Настеньки вызвало вопросы — по мнению некоторых иностранных зрителей, главная героиня была излишне покорной и пассивной.

Кадр из фильма «Морозко»

Рейтинг фильма

Рейтинг фильма на международных платформах оказался довольно скромным. На IMDb у «Морозко» всего 6,4 балла, тогда как на российском «Кинопоиске» картина держится на отметке 8,1. Некоторые зарубежные зрители и вовсе называют эту сказку худшим фэнтези в их памяти.

«Почему я так его ненавижу? Потому что он учит детей, что красивые люди — хорошие, а некрасивые — обязательно злые», «Здесь есть и говорящие грибы, и ходячие деревья, и медведь, и какая-то банда карликов-убийц… Это какой-то полный треш, винегрет из всего подряд», — отмечают комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 новогодних советских фильмов.

Фото: Кадры из фильма «Морозко» (1964)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
