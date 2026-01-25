Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Amazon долго тянул, но теперь взялся за дело: шоураннер «Четвертого крыла» сделал громкое заявление

Amazon долго тянул, но теперь взялся за дело: шоураннер «Четвертого крыла» сделал громкое заявление

25 января 2026 11:21
Киноафиша

Фэнтези-сериал находится в разработке.

Amazon взялся за «Четвёртое крыло» так, как берутся за потенциальный хит: громко объявили, потом надолго ушли в тень — и вот теперь проект снова подал голос. Причём не абы как, а через Майкла Б. Джордана, который продюсирует телеадаптацию и уверяет: фанатов не забудут и не обидят.

Почему «Четвёртое крыло» снова на радаре

Сериал делают Amazon MGM Studios и компания Outlier Society, а в основе — цикл Ребекки Яррос «Эмпирей». История классически «вирусная»: 20-летняя Вайолет Сорренгейл из тихой библиотеки попадает в школу всадников на драконах, где романтика, опасность и политика смешиваются в один коктейль. Книги продаются бешено: третий роман, «Ониксовый шторм», в январе 2025-го разошёлся тиражом 2,7 млн за первую неделю.

Что пошло не так и почему это важно

Разработка буксовала: проект анонсировали ещё в октябре 2023-го, но он потерял шоураннера Мойру Уолли-Беккет. Теперь у сериала новый лидер — Джасинда «Ки» Мередит Эверилл, а вот кастинга пока нет. Зато Джордан после своей первой оскаровской номинации заявил, что шоу будет «захватывающим» и даст зрителям и ожидаемое, и сюрпризы.

«Поверьте, я знаю, как сильно обожают эту франшизу, и мы усердно над ней работаем... Делаем всё, чтобы выдать нечто крутое. Так что у нас всё схвачено. Проект в пути. Всё ещё находится на ранних стадиях, но я знаю, как много эта история значит для людей»

Когда ждать и чего бояться фанатам

Яррос сама участвует как исполнительный продюсер и ещё в январе 2025-го читала две версии сценария — правда, написанные старой командой. На каком этапе новые тексты, неясно, но тон заявлений бодрый: «мы в лаборатории, готовим». При этом у книжной серии тоже пауза — автор брала перерыв по здоровью, а цикл должен закрыться пятью книгами.

Итог простой: «Четвёртое крыло» пока не взлетело, но уже слышно, как прогревают двигатели.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Едут как-то Арагорн, Гэндальф, Теоден, Леголас... и какой-то мужик: этот киноляп во «Властелине колец» не заметили миллионы, а я смогла Едут как-то Арагорн, Гэндальф, Теоден, Леголас... и какой-то мужик: этот киноляп во «Властелине колец» не заметили миллионы, а я смогла Читать дальше 26 января 2026
Эти 3 фэнтези-сериала заслуживают годный перезапуск: №2 уже пытались переснять, но допустили роковую ошибку Эти 3 фэнтези-сериала заслуживают годный перезапуск: №2 уже пытались переснять, но допустили роковую ошибку Читать дальше 26 января 2026
HBO мог бы исправить ошибки «Игры престолов» и «Дома дракона» одним спин-оффом: ведь именно его так ждут зрители HBO мог бы исправить ошибки «Игры престолов» и «Дома дракона» одним спин-оффом: ведь именно его так ждут зрители Читать дальше 26 января 2026
Брэдли Купер выбрал лучший турецкий сериал: смотрит его 24/7 Брэдли Купер выбрал лучший турецкий сериал: смотрит его 24/7 Читать дальше 25 января 2026
В СССР эту актрису все знали как рабыню Изауру: а на родине ее называли не иначе как «бразильская Эммануэль» за фильмы 18+ В СССР эту актрису все знали как рабыню Изауру: а на родине ее называли не иначе как «бразильская Эммануэль» за фильмы 18+ Читать дальше 25 января 2026
Корона Сансы в 8 сезоне «Игры престолов» была единственным светлым пятном: вот только у Мартина ее финал будет другим Корона Сансы в 8 сезоне «Игры престолов» была единственным светлым пятном: вот только у Мартина ее финал будет другим Читать дальше 25 января 2026
Ксения Собчак выбрала 3 сериала, которые ее действительно зацепили: их точно стоит посмотреть хотя бы раз Ксения Собчак выбрала 3 сериала, которые ее действительно зацепили: их точно стоит посмотреть хотя бы раз Читать дальше 25 января 2026
HBO тщательно скрывал, но Рэйф Файнс одной фразой раскрыл все карты: кто же будет новым Волан-де-Мортом? HBO тщательно скрывал, но Рэйф Файнс одной фразой раскрыл все карты: кто же будет новым Волан-де-Мортом? Читать дальше 25 января 2026
Я правильно понимаю, что «Очень странные дела» украли сцены из мультика «Леди Баг и Супер-кот»? Даже финал скопировали! Я правильно понимаю, что «Очень странные дела» украли сцены из мультика «Леди Баг и Супер-кот»? Даже финал скопировали! Читать дальше 25 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше