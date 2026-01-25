Amazon долго тянул, но теперь взялся за дело: шоураннер «Четвертого крыла» сделал громкое заявление

Amazon взялся за «Четвёртое крыло» так, как берутся за потенциальный хит: громко объявили, потом надолго ушли в тень — и вот теперь проект снова подал голос. Причём не абы как, а через Майкла Б. Джордана, который продюсирует телеадаптацию и уверяет: фанатов не забудут и не обидят.

Почему «Четвёртое крыло» снова на радаре

Сериал делают Amazon MGM Studios и компания Outlier Society, а в основе — цикл Ребекки Яррос «Эмпирей». История классически «вирусная»: 20-летняя Вайолет Сорренгейл из тихой библиотеки попадает в школу всадников на драконах, где романтика, опасность и политика смешиваются в один коктейль. Книги продаются бешено: третий роман, «Ониксовый шторм», в январе 2025-го разошёлся тиражом 2,7 млн за первую неделю.

Что пошло не так и почему это важно

Разработка буксовала: проект анонсировали ещё в октябре 2023-го, но он потерял шоураннера Мойру Уолли-Беккет. Теперь у сериала новый лидер — Джасинда «Ки» Мередит Эверилл, а вот кастинга пока нет. Зато Джордан после своей первой оскаровской номинации заявил, что шоу будет «захватывающим» и даст зрителям и ожидаемое, и сюрпризы.

«Поверьте, я знаю, как сильно обожают эту франшизу, и мы усердно над ней работаем... Делаем всё, чтобы выдать нечто крутое. Так что у нас всё схвачено. Проект в пути. Всё ещё находится на ранних стадиях, но я знаю, как много эта история значит для людей»

Когда ждать и чего бояться фанатам

Яррос сама участвует как исполнительный продюсер и ещё в январе 2025-го читала две версии сценария — правда, написанные старой командой. На каком этапе новые тексты, неясно, но тон заявлений бодрый: «мы в лаборатории, готовим». При этом у книжной серии тоже пауза — автор брала перерыв по здоровью, а цикл должен закрыться пятью книгами.

Итог простой: «Четвёртое крыло» пока не взлетело, но уже слышно, как прогревают двигатели.

