«Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона»

9 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Зрители жаждут все новых и новых серий.

Новая история во вселенной «Игры престолов» неожиданно стала главным поводом для обсуждений у фанатов франшизы.

Сериал «Рыцарь Семи Королевств» изначально воспринимался как более камерный спин-офф, но четвёртый эпизод резко изменил тон разговоров вокруг проекта. Зрители заговорили о возвращении того самого ощущения Вестероса.

«Рыцарь Семи Королевств»

Четвёртая серия получила 9,7 балла на IMDb — это один из рекордных показателей среди всех проектов по миру Мартина, включая «Дом Дракона». Аудитория отмечает точную адаптацию первоисточника, атмосферу и эмоциональный финал. Сюжет сосредоточен на характерах и моральных выборах, а не на масштабе событий.

Реакция зрителей оказалась показательной. В отзывах всё чаще звучат сравнения с ранними сезонами «Игры престолов». Многие пишут, что серия держится на сценарии и диалогах, а не на эффектных сценах. Это воспринимается как возвращение к истокам.

  • «Это чистое ощущение „Игры престолов“. Если что-то и является настоящим преемником GOT, то это не „Дом Дракона“, а „Рыцарь Семи Королевств“. Последние минуты с классической темой вступления? Абсолютные мурашки.»
  • «Эпизод ощущается совершенно идеальным: от тщательной подготовки до глубоко удовлетворяющей развязки. Сценарий острый, эмоциональный и запоминающийся — именно то, чего заслуживает эта история.»
  • «Ностальгия по ранним сезонам „Игры престолов“ вернулась. Мурашки, добро против зла, игра доброты и ужаса… Я в предвкушении каждого эпизода, как и раньше.»

Пока это лишь один эпизод, но реакция аудитории заметна. Зрители явно соскучились по более личным и драматичным историям внутри знакомого мира. «Рыцарь Семи Королевств» показывает, что франшиза может работать не только за счёт масштаба, но и правильной интонации.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
