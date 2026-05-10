Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Так Дорошина сама «сучка крашена»? 5 советских звезд, которые любили не взаимно

Так Дорошина сама «сучка крашена»? 5 советских звезд, которые любили не взаимно

10 мая 2026 09:00
Нина Дорошина, Леонид Филатов

Истории знаменитостей не всегда являются красивой картинкой.

За яркими образами советского кино в жизни актеров скрывались настоящие драмы. Рассказываю про пять советских знаменитостей, столкнувшихся с безответной любовью.

Нина Дорошина

Личная жизнь звезды комедии «Любовь и голуби» Нины Дорошиной оказалась гораздо более насыщенной, чем у ее героини. В 1955 году актриса встретила человека, которого полюбила на всю жизнь — Олега Ефремова. Однако этот талантливый актер не смог ответить ей взаимностью.

Во время съемок фильма «Первый эшелон» между ними завязались отношения, и Дорошина рассталась со своим партнером Владимиром Земляникиным. Но Ефремов был не свободен, и их роман быстро закончился. Несмотря на это, чувства актрисы не затихли. В ее комнате всегда висел портрет Ефремова.

Нина Дорошина, Олег Ефремов

Олег Даль

А вот Олег Даль напротив был влюблен в Нину Дорошину. Они снимались в фильме «Первый троллейбус». Он даже женился на ней, но вскоре выяснилось, что она использовала его чувства в своих целях. После расставания с Ефремовым, Дорошина решила отомстить и приняла предложение Даля, хотя не любила его. Она надеялась вызвать ревность у Ефремова. Однако Даль вскоре понял, что сердце актрисы принадлежит другому, и подал на развод.

Олег Даль, Нина Дорошина

Леонид Филатов

Обычный поход в кино навсегда изменил жизнь Леонида Филатова, тогда еще студента Щукинского училища. Он увидел на экране удивительную девушку Наталью Варлей из «Кавказской пленницы» и влюбился в нее с первого взгляда. Когда Варлей поступила в «Щуку», где учился Филатов, он попытался завоевать ее, но взаимности так и не добился. В то время она встречалась с Николаем Бурляевым, который и стал ее избранником.

Леонид Филатов, Наталья Варлей

Татьяна Веденеева

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева долгое время хранила в секрете свои чувства к Константину Райкину, с которым она работала над фильмом «Много шума из ничего». Она не рассказывала никому о своей любви, но в 2021 году решилась поделиться этой тайной, которую хранила долгие годы.

Татьяна Веденеева, Константин Райкин

Наталья Назарова

Актриса Наталья Назарова пронесла свою любовь к Юрию Богатыреву через всю жизнь. Они вместе работали ведущими в детской программе «Будильник», где между ними завязалась дружба. Но Богатырев не отвечал на чувства Назаровой, а она безропотно любила его даже после кончины артиста.

Юрий Богатырев, Наталья Назарова
Фото: Кадры из фильмов «Любовь и голуби» (1984), «Избранные» (1982), «Первый эшелон» (1955), «Первый троллейбус» (1963), «Город первой любви» (1970), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), «Много шума из ничего» (1973), телепрограммы «Будильник»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ Роль Варлей в «Кавказской пленницы» чуть не привела к международному скандалу: пришлось вмешаться КГБ Читать дальше 9 мая 2026
Сто раз смотрели «Иронию судьбы»? Спорим, эти ляпы вы пропустили Сто раз смотрели «Иронию судьбы»? Спорим, эти ляпы вы пропустили Читать дальше 9 мая 2026
Изначально Меньшов не хотел брать Михайлова на роль Кузякина: вот после чего передумал Изначально Меньшов не хотел брать Михайлова на роль Кузякина: вот после чего передумал Читать дальше 9 мая 2026
Эту сцену в сериале «Во все тяжкие» фанаты сразу перематывают: настолько неловкая, что невозможно смотреть Эту сцену в сериале «Во все тяжкие» фанаты сразу перематывают: настолько неловкая, что невозможно смотреть Читать дальше 11 мая 2026
Пореченков мог и не стать Лёхой в «Агенте национальной безопасности»: за него всё решили женщины Пореченков мог и не стать Лёхой в «Агенте национальной безопасности»: за него всё решили женщины Читать дальше 11 мая 2026
Перестаньте выкидывать крышки от бутылок: оказывается, из них можно сделать очень полезную вещь Перестаньте выкидывать крышки от бутылок: оказывается, из них можно сделать очень полезную вещь Читать дальше 11 мая 2026
На Черное море ехать смысла нет: нашли новый курорт с полупустыми пляжами и ценами как в СССР На Черное море ехать смысла нет: нашли новый курорт с полупустыми пляжами и ценами как в СССР Читать дальше 11 мая 2026
Так делают ресторанные повара: 1 чайная ложка в сметану – и минтай будет вкуснее дорогой форели Так делают ресторанные повара: 1 чайная ложка в сметану – и минтай будет вкуснее дорогой форели Читать дальше 11 мая 2026
Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Этот голливудский хит состоит из отсылок на советскую «Интердевочку»: а ведь Вивиан всегда кого-то напоминала Читать дальше 11 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше