Так Дорошина сама «сучка крашена»? 5 советских звезд, которые любили не взаимно

За яркими образами советского кино в жизни актеров скрывались настоящие драмы. Рассказываю про пять советских знаменитостей, столкнувшихся с безответной любовью.

Нина Дорошина

Личная жизнь звезды комедии «Любовь и голуби» Нины Дорошиной оказалась гораздо более насыщенной, чем у ее героини. В 1955 году актриса встретила человека, которого полюбила на всю жизнь — Олега Ефремова. Однако этот талантливый актер не смог ответить ей взаимностью.

Во время съемок фильма «Первый эшелон» между ними завязались отношения, и Дорошина рассталась со своим партнером Владимиром Земляникиным. Но Ефремов был не свободен, и их роман быстро закончился. Несмотря на это, чувства актрисы не затихли. В ее комнате всегда висел портрет Ефремова.

Олег Даль

А вот Олег Даль напротив был влюблен в Нину Дорошину. Они снимались в фильме «Первый троллейбус». Он даже женился на ней, но вскоре выяснилось, что она использовала его чувства в своих целях. После расставания с Ефремовым, Дорошина решила отомстить и приняла предложение Даля, хотя не любила его. Она надеялась вызвать ревность у Ефремова. Однако Даль вскоре понял, что сердце актрисы принадлежит другому, и подал на развод.

Леонид Филатов

Обычный поход в кино навсегда изменил жизнь Леонида Филатова, тогда еще студента Щукинского училища. Он увидел на экране удивительную девушку Наталью Варлей из «Кавказской пленницы» и влюбился в нее с первого взгляда. Когда Варлей поступила в «Щуку», где учился Филатов, он попытался завоевать ее, но взаимности так и не добился. В то время она встречалась с Николаем Бурляевым, который и стал ее избранником.

Татьяна Веденеева

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева долгое время хранила в секрете свои чувства к Константину Райкину, с которым она работала над фильмом «Много шума из ничего». Она не рассказывала никому о своей любви, но в 2021 году решилась поделиться этой тайной, которую хранила долгие годы.

Наталья Назарова

Актриса Наталья Назарова пронесла свою любовь к Юрию Богатыреву через всю жизнь. Они вместе работали ведущими в детской программе «Будильник», где между ними завязалась дружба. Но Богатырев не отвечал на чувства Назаровой, а она безропотно любила его даже после кончины артиста.