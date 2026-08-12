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Киноафиша Статьи А вот снял бы пиджак — и Жади бы вернулась: почему Саид в «Клоне» так странно одевался

А вот снял бы пиджак — и Жади бы вернулась: почему Саид в «Клоне» так странно одевался

12 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Клон»

У поведения героя нашли особенный смысл.

«Клон» и спустя много лет после премьеры не теряет зрительского интереса. Пересматривая сериал сегодня, поклонники по-прежнему находят детали, которые заставляют задуматься о героях и их поступках. Одна из таких загадок связана с Саидом — точнее, с его неизменным стилем одежды.

Почему Саид предпочитал костюмы

Саид практически всегда появляется на экране в строгих современных костюмах. Такой гардероб подчёркивает его положение обеспеченного человека и бизнесмена. При этом его брат Мухаммед, который давно живёт и работает в Европе, продолжает носить традиционные наряды.

Сам Саид, находясь в Марокко, почти не отступает от европейского стиля. На фоне местной культуры его костюмы выглядят особенно заметно, а в традиционной одежде персонажа можно увидеть лишь изредка.

Кадр из сериала «Клон»

Что может скрываться за образом

Некоторые зрители предполагают, что постоянная тяга Саида к европейской одежде отражает его внутреннее противоречие. Возможно, ему самому близок более свободный образ жизни, но он не позволяет себе открыто это признать. Тогда его жёсткие требования к внешнему виду Жади можно воспринимать как попытку подавить в ней то, что он запрещает себе.

Если бы Саид был готов принять собственные желания и взгляды, его отношения с Жади могли бы сложиться иначе. Возможно, тогда ей не пришлось бы искать понимания и близости на стороне, а история с Лукасом пошла бы совсем по другому пути.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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